Trois ans après, l’OMS lève le niveau d’alerte maximal sur le Covid-19

« C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale », a annoncé, jeudi 4 mai, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. L'organisation estime que le virus est suffisamment sous contrôle. Le niveau d'alerte maximal, le plus haut possible, avait été décrété le 30 janvier 2020, quelques semaines après la détection, en Chine, des premiers cas.

Sur cette période, le Covid-19 aura miné l'économie mondiale et creusé le fossé des inégalités. Mais il aura surtout causé la mort d'« au moins 20 millions » de personnes, selon l'OMS, alors que le tableau de bord de l'organisation affichait un peu moins de sept millions de morts officiellement recensées.

Le Covid n'est pas terminé

Les experts consultés par le directeur général ont jugé qu'« il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19 » malgré les incertitudes qui subsistent sur l'évolution du virus.

Pas de quoi rassurer complètement Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre le Covid-19 au sein de l'OMS. La phase de crise de la pandémie « est passée, mais pas le Covid », a-t-elle alerté. « La pire chose qu'un pays puisse faire maintenant est d'utiliser cette nouvelle comme une raison de baisser sa garde, de démanteler les systèmes qu'il a construits ou d'envoyer le message à son peuple que le Covid-19 n'a rien d'inquiétant », a

