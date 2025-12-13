Trois Américains tués dans une attaque attribuée à l'EI en Syrie

(Précise que l'interprète est Américain, réaction de Trump)

Deux soldats américains et un civil américain travaillant comme interprète ont été tués samedi dans une attaque attribuée au groupe État islamique (EI) contre une patrouille qui participait à une opération antiterroriste avec les forces syriennes près de la ville de Palmyre, a déclaré le Pentagone.

Trois autres soldats américains ont été blessés au cours de cette attaque menée dans le centre de la Syrie, a ajouté le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell.

Un porte-parole du ministère syrien de l'Intérieur a déclaré que le tireur était un membre des forces de sécurité syriennes à l'idéologie "extrémiste".

De nombreux combattants de groupes islamistes ont été intégrés dans les forces de sécurité après le renversement du président syrien Bachar al Assad par une coalition de rebelles islamistes l'an dernier.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a précisé que l'assaillant avait été abattu par les "forces partenaires".

Le président Donald Trump, qui s'adressait à la presse devant la Maison Blanche, a dit "pleurer la perte de trois grands patriotes" et promis des représailles contre l'EI en cas de nouvelle attaque contre les forces américaines.

(Phil Stewart et Nandita Bose à Washington, avec Maya Gebeily à Beyrouth, version française Benjamin Mallet et Tangi Salaün)