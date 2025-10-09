Triple meurtre à Angers: procès renvoyé car la condamnation était écrite avant le verdict

Le procès d'un Soudanais pour un triple meurtre à Angers en 2022 a été renvoyé jeudi en raison d'une mention de la condamnation à perpétuité de l'accusé figurant par erreur sur un document de la cour d'assises, à la veille du verdict ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un Soudanais pour un triple meurtre à Angers en 2022 a été renvoyé jeudi en raison d'une mention de la condamnation à perpétuité de l'accusé figurant par erreur sur un document de la cour d'assises, à la veille du verdict.

Le procès a été renvoyé à la demande d'avocats de la défense et de certaines parties civiles, qui ont plaidé le "doute sur l'impartialité" du président de la cour, Xavier Lenoir, après la lecture du document reprenant la liste des questions auxquelles magistrats et jurés devaient répondre. Ce document mentionnait la condamnation de l'accusé à la "réclusion criminelle à perpétuité".

"Cet élément est un dysfonctionnement que j'assume", a déclaré dans la matinée le président de la cour d'assises du Maine-et-Loire, Xavier Lenoir, expliquant avoir effectué un "système de copié-remplacé classique" sur une affaire précédente.

De nouvelles dates devront être programmées pour ce procès qui avait débuté le 3 octobre et devait s'achever vendredi.

Le président de la cour a précisé que l'accusé restait en détention provisoire jusqu'au nouveau procès.

L'annonce de ce renvoi a été accueillie par des pleurs et de la "colère" du côté des familles des victimes. "On va devoir tout revivre", a-t-on entendu dans la salle avant la levée de l'audience.

Me Yassine Bouzrou, qui a été de ceux parmi les avocats des parties civiles ayant soutenu la "suspicion légitime" du président de la cour d'assises, a expliqué avoir voulu empêcher que "l'accusé puisse bénéficier de ces erreurs" de procédure, notamment pour solliciter une remise en liberté.

Al Khawad Al Zine Sulaymane, de nationalité soudanaise et âgé de 35 ans, comparaissait devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour les meurtres, un soir de juillet 2022 à Angers, de trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans avec lesquels il avait eu une altercation plus tôt. Il est également accusé d'avoir blessé trois autres personnes et d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles ce même soir.