 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Triple meurtre à Angers: procès renvoyé car la condamnation était écrite avant le verdict
information fournie par AFP 09/10/2025 à 12:50

Le procès d'un Soudanais pour un triple meurtre à Angers en 2022 a été renvoyé jeudi en raison d'une mention de la condamnation à perpétuité de l'accusé figurant par erreur sur un document de la cour d'assises, à la veille du verdict ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un Soudanais pour un triple meurtre à Angers en 2022 a été renvoyé jeudi en raison d'une mention de la condamnation à perpétuité de l'accusé figurant par erreur sur un document de la cour d'assises, à la veille du verdict ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un Soudanais pour un triple meurtre à Angers en 2022 a été renvoyé jeudi en raison d'une mention de la condamnation à perpétuité de l'accusé figurant par erreur sur un document de la cour d'assises, à la veille du verdict.

Le procès a été renvoyé à la demande d'avocats de la défense et de certaines parties civiles, qui ont plaidé le "doute sur l'impartialité" du président de la cour, Xavier Lenoir, après la lecture du document reprenant la liste des questions auxquelles magistrats et jurés devaient répondre. Ce document mentionnait la condamnation de l'accusé à la "réclusion criminelle à perpétuité".

"Cet élément est un dysfonctionnement que j'assume", a déclaré dans la matinée le président de la cour d'assises du Maine-et-Loire, Xavier Lenoir, expliquant avoir effectué un "système de copié-remplacé classique" sur une affaire précédente.

De nouvelles dates devront être programmées pour ce procès qui avait débuté le 3 octobre et devait s'achever vendredi.

Le président de la cour a précisé que l'accusé restait en détention provisoire jusqu'au nouveau procès.

L'annonce de ce renvoi a été accueillie par des pleurs et de la "colère" du côté des familles des victimes. "On va devoir tout revivre", a-t-on entendu dans la salle avant la levée de l'audience.

Me Yassine Bouzrou, qui a été de ceux parmi les avocats des parties civiles ayant soutenu la "suspicion légitime" du président de la cour d'assises, a expliqué avoir voulu empêcher que "l'accusé puisse bénéficier de ces erreurs" de procédure, notamment pour solliciter une remise en liberté.

Al Khawad Al Zine Sulaymane, de nationalité soudanaise et âgé de 35 ans, comparaissait devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour les meurtres, un soir de juillet 2022 à Angers, de trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans avec lesquels il avait eu une altercation plus tôt. Il est également accusé d'avoir blessé trois autres personnes et d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles ce même soir.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank