Trêve fragile au Liban, Beyrouth et Israël se retrouvent à Washington

Les Etats-Unis accueillent jeudi une deuxième réunion entre des émissaires libanais et israéliens, Beyrouth cherchant à obtenir une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, au lendemain de frappes israéliennes ayant fait au moins cinq morts, dont une journaliste.

Médiatisé par Washington, le cessez-le-feu, qui doit expirer dimanche, a conduit à une nette baisse des violences, même si des attaques ont continué dans le sud du Liban, où les troupes israéliennes ont pris le contrôle d'une zone tampon qu'elles ont elles-mêmes proclamée. Mercredi a d'ailleurs été la journée la plus meurtrière au Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 16 avril.

Parmi les victimes des frappes israéliennes figure la journaliste libanaise Amal Khalil, selon un haut responsable militaire libanais et son employeur, le quotidien Al-Akhbar.

Le Hezbollah, qui revendique un droit à résister à l'occupation israélienne, a déclaré avoir mené quatre opérations dans le sud du Liban mercredi, en réponse aux frappes israéliennes.

Au total, près de 2.500 personnes ont péri au Liban depuis qu'Israël a lancé son offensive en riposte à l'attaque du Hezbollah du 2 mars, selon un bilan dressé par les autorités libanaises.

Israël occupe désormais une bande du sud du pays s'étendant de 5 à 10 km à l'intérieur du territoire libanais, disant vouloir ainsi protéger le nord d'Israël des attaques du Hezbollah.

CONTACTS DIRECTS

Le gouvernement libanais a engagé des contacts directs avec Israël malgré la vive opposition du Hezbollah qui refuse que le moindre dialogue soit ouvert avec son ennemi du Sud.

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré que l'émissaire de Beyrouth aux discussions de jeudi à Washington, l'ambassadrice du Liban aux Etats-Unis Nada Mouawad, s'efforcerait d'obtenir une prolongation du cessez-le-feu ainsi qu'un arrêt des démolitions menées par Israël dans les villages du Sud.

Un responsable libanais a précisé sous le sceau de l'anonymat que Beyrouth souhaitait que l'extension de la trêve soit un préalable à l'élargissement des discussions au-delà du niveau des ambassadeurs. Dans une phase ultérieure au cours de laquelle le Liban réclamerait un retrait israélien, le retour de Libanais détenus en Israël et une délimitation de la frontière terrestre.

Israël explique que ses objectifs dans les discussions avec le Liban incluent le démantèlement du Hezbollah et la création de conditions permettant un accord de paix.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit assister à la réunion de jeudi au cours de laquelle Israël sera représenté par son ambassadeur à Washington, Yechiel Leiter.

(Rédigé par Tom Perry; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)