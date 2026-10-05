Trésorerie d'entreprise : 5 conseils pour éviter de se retrouver dans le rouge

information fournie par Moneyvox • 05/10/2026 à 08:50

Comment éviter de se retrouver dans le rouge avec sa trésorerie quand on est travailleur indépendant ? ( Crédits photo : © Aompix - stock.adobe.com)

Vous êtes freelance, professionnel libéral, commerçant, artisan, agriculteur ou dirigeant de TPE-PME ? Adopter certains bons réflexes dans la gestion de votre trésorerie peut vous éviter des incidents de paiement.

Vous êtes entrepreneur et le solde de votre compte professionnel passe ponctuellement ou régulièrement dans le rouge ? Afin d'éviter de coûteux frais liés à des incidents de paiement et de pérenniser votre activité, il est possible d'adopter un certain nombre de bons réflexes, à commencer par un suivi rigoureux de ses finances professionnelles et par la réalisation d'un bilan sur son rythme d'encaissement et de dépense. Les 5 conseils à suivre pour mieux gérer sa trésorerie.

Conseil n° 1 : ne confondez pas niveau de trésorerie et niveau d'activité

Vous avez de nombreuses commandes et votre activité est florissante ? Attention : cela ne suffit pas à garantir un bon niveau de trésorerie. De nombreuses difficultés financières apparaissent en raison de décalages entre les encaissements et les dépenses, et non uniquement en raison d'un faible niveau de chiffre d'affaires ou d'une diminution de celui-ci au cours de la vie de l'entreprise.

Une forte hausse du niveau d'activité peut même engendrer des difficultés de paiement en raison de la nécessité d'immobiliser de l'argent pour honorer les commandes. En effet, l'entrepreneur doit parfois avancer des sommes importantes afin de se procurer les matières premières ou le stock nécessaire, ce qui peut fortement impacter sa trésorerie et le faire passer dans le rouge.

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Conseil n° 2 : anticipez vos futures charges

Votre compte bancaire professionnel affiche un solde positif à l'instant T ? Avant d'engager des dépenses, pensez à faire le point sur les charges qu'il va vous falloir régler, à l'image de la TVA, des cotisations sociales pour les chefs d'entreprise qui emploient des salariés, des factures fournisseurs en attente de règlement ou encore des mensualités de prêt pro.

Les professionnels qui sont au régime d'imposition réel doivent également se montrer vigilants quant aux cotisations à régler à l'Urssaf. En effet, celles-ci sont provisionnelles, et leur montant est calculé sur le dernier revenu connu par l'Urssaf. Une baisse de chiffre d'affaires peut ainsi rendre le règlement de ces charges plus difficile.

Conseil n° 3 : faites le point sur les conditions de règlement de vos clients

Avoir des clients ne garantit pas d'avoir une trésorerie saine. Des délais de paiement trop longs peuvent créer un décalage entre les encaissements et les décaissements, et induire des difficultés de trésorerie à court terme. Il peut être utile d'identifier les clients qui représentent une part importante de votre chiffre d'affaires et qui ont des délais de paiement à rallonge afin de les renégocier.

Bon à savoir : au maximum, le délai de paiement peut aller jusqu'à 60 jours après la date de facturation ou 45 jours fin de mois.

Conseil n° 4 : sollicitez l'accompagnement de votre conseiller bancaire pour votre trésorerie

Vous éprouvez des difficultés de trésorerie ponctuelles ? N'attendez pas que votre conseiller bancaire vous appelle. Prenez les devants et expliquez-lui la situation. Celui-ci pourra éventuellement vous proposer de mettre en place une autorisation de découvert. Et si le décalage entre les encaissements et les décaissements est structurel et régulier, d'autres solutions pourront être envisagées, à l'image de l'affacturage ou d'un crédit de trésorerie.

Conseil n° 5 : faites travailler votre trésorerie

Vous parvenez à vous dégager une trésorerie confortable ? Ne la laissez pas dormir ! Les professionnels peuvent compter sur des livrets d'épargne et des comptes à terme pour faire fructifier leur argent et générer des produits financiers. Mais attention : sur les comptes à terme (ou CAT), l'argent est en principe bloqué pendant plusieurs mois à quelques années. En cas de retrait anticipé, la rémunération promise est généralement revue à la baisse.