Trente ans après, les Français racontent leur arrêt Bosman
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 18:58

Trente ans après, les Français racontent leur arrêt Bosman

Trente ans après, les Français racontent leur arrêt Bosman

Il y a 30 ans tout pile, la Cour de justice des Communautés européennes donnait raison à Jean-Marc Bosman et ouvrait les vannes d’un football plus mondialisé que jamais. Dès l’été 1996, de nombreux Français en ont profité pour faire leurs valises et découvrir l’Europe. Ceux dans l’ombre de Zinédine Zidane, Laurent Blanc et Lilian Thuram témoignent.

Casting :

Jérôme Bonnissel : de Montpellier à La Corogne, où il est resté trois saisons. Daniel Bravo : du PSG à Parme, où il est resté une saison.

José Cobos : du PSG à l’Espanyol Barcelone, où il est resté deux saisons.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

