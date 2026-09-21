Travaux sur l'A13: des mesures pour compenser la fermeture

Un panneau sur l'autoroute A13 le 9 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Pour compenser la fermeture partielle de la très fréquentée autoroute A13 (Paris-Caen) vers l'Ouest, pour neuf mois à partir de novembre, la préfecture d'Île-de-France va instaurer plusieurs mesures, notamment une "zone à trafic restreint".

L'autoroute sera fermée au niveau du tunnel de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, du 16 novembre 2026 à fin août 2027 pour des travaux de consolidation.

À l'occasion d'un point d'étape mercredi, le préfet de la région Georges-François Leclerc a présenté les dispositifs alternatifs.

Tout d'abord, une "zone à trafic restreint" sera créée le temps des travaux "afin de préserver les itinéraires locaux en limitant le trafic de transit", a indiqué le préfet dans un communiqué.

Cette zone "correspond aux principes de la ZTL (zone à trafic limité, NDLR) comme à Paris" ou Lyon, précise vendredi son cabinet à l'AFP. "Son périmètre portera sur plusieurs communes" et les modalités précises de "cette disposition exceptionnelle" sont en cours d'élaboration.

Les habitués de l'A13 pourront profiter d'un tarif réduit sur l'A14, l'une des voies alternatives, payante alors que l'A13 est gratuite pour sortir de Paris, en souscrivant à une option spécifique de l'abonnement au télépéage Bip&Go.

Ils pourront "bénéficier de 50% sur le prix du péage de Montesson (Yvelines) pour chaque trajet effectué sur l'A14, du lundi au vendredi (hors jours fériés), pour les véhicules de classe 1, 2 et 5 (véhicules légers et moto), dans le sens Paris-Province du 16 novembre 2026 à juin 2027, puis dans les deux sens pendant l'été 2027", détaille le communiqué.

L'A13 sera fermée dans les deux sens en juillet et août 2027 - quand le trafic est moindre - pour réaliser aussi des travaux d'entretien sur le viaduc de Saint-Cloud.

Les automobilistes sont aussi invités à "privilégier au maximum" les transports en commun (les lignes L, N et U du Transilien), "à anticiper leurs déplacements, à décaler leurs horaires lorsque cela est possible" et à avoir "recours au covoiturage".

Des informations détaillées sur les itinéraires de déviation seront affichées sur le site internet de la Direction des routes d'Île-de-France (Dirif) le 1er octobre.

Les travaux doivent permettre de consolider le tube nord du tunnel de Saint-Cloud, qui date des années 1930 et dont certaines parties sont en béton non armé.

Le tube sud (dans le sens province-Paris), datant des années 1970, restera ouvert à la circulation.

Prisée des Parisiens qui se rendent sur la côte normande, l'A13 voit passer jusqu'à 80.000 véhicules chaque jour, principalement des habitants de l'ouest francilien travaillant dans la capitale.