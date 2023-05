Travail : l'absentéisme a atteint des records en 2022 par rapport à 2019, selon une étude

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La part des salariés absents au moins un jour dans l’année s'élève à 44% en 2022, contre 30% en 2019, selon une étude d'Axa France relayée dans la presse ce lundi 22 mai.

En 2022, l'absentéisme au travail a atteint "un niveau record", selon une étude d’Axa France - la quatrième édition de l’Observatoire de l’absentéisme réalisée par l’assureur - relayée dans la presse ce lundi 22 mai. En effet, la part des salariés absents au moins un jour dans l’année s'élève à 44%, contre 30% en 2019, avant la pandémie de Covid-19 - soit une hausse de 41% en trois ans. L'étude s'appuie sur des données anonymisées de salariés couverts par Axa.

Le nombre moyen d'arrêts de travail par an pour 100 salariés a également grimpé, il est de 86, soit une hausse de 54% par rapport à 2019. Le taux d’absentéisme - soit "le nombre de jours d’inactivité rapporté au nombre total de jours calendaires hors maternité, paternité et adoption", précise Capital - est à 4,5% en 2022. Il était à 3,9% en 2020 et 2021 et 3,2% en 2019.

Comment l'expliquer ? Yves Hérault, directeur data chez Axa Santé et collectives, rappelle dans l'étude que "le début de l’année 2022 a connu un cumul de phénomènes épidémiques : les vagues Omicron, auxquelles se sont ajoutées les épidémies hivernales de grippe et de bronchiolite. Le taux a donc quasiment frôlé les taux d’absentéisme historiques observés lors du premier confinement de mars et avril 2020 (période marquée par les arrêts de travail pour garde d’enfant)", explique-t-il, cité dans Capital.

Les jeunes particulièrement touchés par l'absentéisme

Le rapport au travail a également changé. Avant la crise sanitaire et les confinements, la première cause des arrêts de travail étaient les troubles musculosquelettiques (21%). En 2022, ce sont les troubles psychologiques (troubles anxieux, bipolaires, dépressifs majeurs, “burn-out”) : ils représentent 22,2% des arrêts de plus de 30 jours en 2022, contre 18,2% en 2019.

Les jeunes sont particulièrement touchés par l'absentéisme : chez les moins de 30 ans, le taux a augmenté de plus de 50% entre 2019 et 2022, à environ 3,3%. "La large réouverture des lieux de convivialité a sans doute contribué à favoriser la propagation des virus dans cette tranche d’âge de la population", assure Axa France. Cependant, "les salariés de moins de 30 ans sont particulièrement concernés par la hausse de l’absentéisme avec un sous-jacent autour des enjeux de santé mentale", décrypte Diane Milleron-Deperrois, directrice générale Axa Santé et collectives.

La durée moyenne des arrêts de travail a néanmoins baissé de 10% en trois ans : 18 jours en 2022, 20 en 2019. En revanche, durant la même période, la durée des arrêts de plus de 90 jours a bondi de 11,2%.