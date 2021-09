Traumatisé par les "Gilets jaunes", l'exécutif veut mettre le paquet sur le pouvoir d'achat

Flambée des prix des carburants, du gaz, hausse des tarifs des matières premières... Cette inflation touche de plein fouet le portefeuille des Français. Le gouvernement a fait le calcul : sur une année, cette augmentation peut engendrer jusqu'à 130 euros de dépenses supplémentaires par ménage. À deux cents jours d'une élection présidentielle, dans un contexte incertain et hautement inflammable, l'exécutif ne peut pas se permettre de ne rien faire, au risque de laisser germer les ferments d'une crise sociale. "Ces factures alourdies pèsent sur le quotidien des Français", s'alarme un conseiller du pouvoir. "Nous accordons une attention particulière à ces surcoûts sur lesquels nous n'avons pas la main."

Lundi, lors de leur traditionnel déjeuner hebdomadaire, le président de la République et le Premier ministre ont donc décidé de débloquer de toute urgence une "aide exceptionnelle solidaire" de 100 euros, annoncée dès mardi et distribuée en décembre, qui s'ajoute au chèque énergie accordé à près de 6 millions de foyers. En plus de cette enveloppe, Emmanuel Macron et Jean Castex sont convenus de prolonger le dispositif "Ma Prime Renov" qui subventionne les rénovations thermiques des logements. "500 000 ménages ont déposé une demande depuis le début de l'année. On vise désormais les 800 000", indique Matignon au Point. Le chef du gouvernement ainsi

