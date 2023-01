Transports publics : les usagers veulent empêcher les grèves les week-ends de grand départ

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) propose d'empêcher les grèves dans les transports publics six weekends par an et d'encadrer les préavis longs.

Une grève SNCF a fortement impacté les week-end du 2 au 4 décembre et du 23 au 26 décembre 2022, pour les grands départs des vacances de Noël. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) ne veut plus subir de grèves lors des grands départs en vacances, comme la dernière grève SNCF, qui a fortement impacté le week-end de Noël. Dans ce contexte, la fédération, qui regroupe 160 associations d'usagers, a proposé mardi 10 janvier d'empêcher les grèves dans les transports publics six weekends par an et d'encadrer les préavis longs.

"Une 'franchise' pourrait être instituée pour une demi-douzaine de weekends de grands départs" afin de "garantir le bon fonctionnement des départs massifs lors des fêtes familiales, des congés annuels" , a plaidé la Fnaut dans un communiqué. "Les préavis longs doivent être corrigés et encadrés" car ils "présentent un caractère 'subi' et imprévisible", selon l'association.

La Fnaut propose de faire évoluer la Loi d'orientation des mobilités de 2019 pour éviter les "détournements abusifs" comme l'utilisation par les grévistes des préavis longs et du droit de retrait, que la fédération d'usagers juge abusive en pratique. "A l'expérience, il y a des abus et il faut faire évoluer la loi pour les éviter", a déclaré à l'AFP Bruno Gazeau, le président de la Fnaut.

"Les syndicats ont du mal à comprendre que le droit à la mobilité est aussi constitutionnel que le droit de grève" , a également affirmé M. Gazeau. "On peut concilier les deux", a-t-il insisté.

Dans certains pays, l'encadrement du droit de grève empêche les mouvements de grève pendant des périodes définies. En Italie, la loi sécurise par exemple un service minium dans les transports publics pendant la période des fêtes de fin d'année, à Pâques et pendant les vacances d'été.