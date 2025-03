Transports : la RATP instaure une prime de travail le samedi

Cette prime fait partie d'un ensemble de mesures chiffré à 8 millions d'euros.

(illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Il n'y aura pas d'augmentation des salaires en 2025 à la RATP contrairement aux années précédentes mais la direction a proposé l'instauration d'une prime de travail pour le samedi, a-t-elle indiqué mercredi 12 mars à l'issue des négociations annuelles obligatoires.

Cette prime était une demande des organisations syndicales alors que la RATP est en négociation avec l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour augmenter la fréquence des métros sur trois lignes le week-end en raison de la hausse de la fréquentation.

Médailles et compte épargne temps

La RATP a également proposé d'intégrer au salaire des agents la prime d'emploi et la prime de responsabilité, qui deviendrait donc un élément de salaire pris en compte dans le calcul du 13e mois et de la retraite.

Enfin, une revalorisation des gratifications au moment de l'attribution des médailles du travail et la possibilité de placer sur un compte épargne temps jusqu'à 22 jours de congés au lieu de dix jusqu'à présent sont aussi sur la table.

Ces mesures ont été présentées aux organisations syndicales mercredi matin et l'accord est soumis à signature jusqu'au 31 mars. Pour être validé, deux syndicats sur trois (CGT, FO et Unsa) doivent le signer, sinon les mesures seront revues à la baisse. L'ensemble de ces mesures représente un effort de 8 millions d'euros brut, soit 0,35% de la masse salariale, selon la direction.

La RATP explique cette augmentation limitée par le repli de l'inflation mais aussi du fait de l'incertitude liée à la renégociation en cours du contrat liant l'entreprise publique à IDFM, son donneur d'ordre, et la façon dont les coûts de la régie seront couverts.

Le 1er décembre dernier, les salariés ont bénéficié d'une augmentation moyenne de 1,75%, conséquence des négociations annuelles de l'an dernier, a aussi souligné le groupe public.

Le syndicat FO-RATP, premier chez les conducteurs du métro, s'est satisfait d'avoir obtenu gain de cause sur leurs revendications principales, à savoir "la mise en place d'une prime le samedi" et "la transformation de prime en salaire socialisé". A la RATP, environ 30.000 salariés travaillent le samedi ou le dimanche plus de 20 week-ends par an. Le syndicat a indiqué qu'il allait "analyser le contexte et étudier les propositions pour prendre la meilleure décision".