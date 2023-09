Transports en commun en Île-de-France : Paris paiera les 20 millions d'euros supplémentaires réclamés par Pécresse

"On ne va pas planter les transports en commun", assure David Belliard adjoint EELV à la mairie de Paris, tout en dénonçant "l'asphyxie des collectivités".

( AFP / JULIEN DE ROSA )

La note devient de plus en plus salée pour les usagers franciliens des transports en commun. Île-de-France Mobilités (IDFM) vise pour 2024 "2,6% de hausse des tarifs" du passe Navigo, soit pour "les usagers une contribution à hauteur de l'inflation" l'an prochain, a déclaré sa présidente Valérie Pécresse, mardi 26 septembre.

Les tarifs pour l'année prochaine ne seront définitivement fixés qu'en décembre, lors du vote du budget 2024 d'IDFM, l'autorité organisatrice des transports franciliens. La fixation des tarifs de l'année prochaine dépendra de l'issue de négociations avec les collectivités locales franciliennes, les départements ainsi que la Ville de Paris, à laquelle Valérie Pécresse, également président de la région Île-de-France, réclame 20 millions d'euros supplémentaires pour l'an prochain. Une somme que la municipalité est prête à débourser, a assuré la mairie.

"On est en responsabilité, on ne va pas planter les transports en commun parce que Paris ne contribuerait pas" , a répondu jeudi 28 septembre sur BFMTV David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris en charge des mobilités. "Mais là encore on asphyxie les collectivités, alors que nous avons des solutions" , a-t-il toutefois dénoncé, en évoquant une plus grande participation des entreprises ou une fiscalité écologique avec une taxe sur les colis