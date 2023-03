Transports, carburants : des secteurs encore perturbés mercredi

Au lendemain de la 10e journée de mobilisation nationale mardi, les perturbations continueront d'exister dans certains secteurs ce mercredi, pour protester contre la réforme des retraites. Ainsi, la SNCF est encore impactée, malgré une légère amélioration des conditions de circulation, certains aéroports seront également touchés, tout comme les raffineries. Les éboueurs de Paris vont, eux, mettre une pause à leur grève. Voici un tour d'horizon des perturbations à prévoir.

La SNCF prévoit mercredi une amélioration sur les grandes lignes, les TER et la banlieue parisienne, avec notamment 4 TGV sur 5 en circulation, au 23e jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites.

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mercredi 80 % de ses TGV Inoui et Ouigo, les deux tiers de ses Intercités et les trois quarts de ses TER, a indiqué mardi un porte-parole à l'Agence France Presse. Les trains de nuit recommenceront timidement à rouler et la circulation sera « quasi-normale » sur l'Eurostar et le Thalys.

Sur le réseau ferroviaire francilien, la circulation des trains s'améliorera nettement, les lignes C, D, L et R restant les plus perturbées avec 2 trains sur 3. La direction prévoit parallèlement de faire

