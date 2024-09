Transport maritime : l'Anemos, plus grand cargo à voiles de l'ère moderne, achève son premier voyage

Le vent est déjà utilisé par une quarantaine de gros cargos dans le monde, selon l'International Windship Association.

Une visualisation 3D d'un prototype de voilier-cargo de l'entreprise TOWT et des chantiers Piriou de Concarneau (illustration) ( TOWT (Maritime transport Company / - )

Le navire français Anemos, plus grand voilier-cargo de l'ère moderne, a achevé mardi 3 septembre son premier voyage, entre Le Havre et New York, nouvelle étape du renouveau du transport de marchandises à la voile. Il aura fallu 18 jours à ce bateau de 81 m de long pour acheminer plus de mille tonnes de marchandises à travers l'Atlantique, selon la compagnie TOWT.

"Ce sont les voiliers-cargo les plus grands du monde et nous commençons à avoir un impact" sur le transport maritime, a commenté à l'AFP Guillaume Le Grand, président de TOWT.

90% d'émissions de CO2 en moins, selon TOWT

La soeur jumelle d'Anemos, Artemis, doit s'élancer mercredi du Vietnam pour son voyage inaugural. "Nous étions chargés à plein sur cette traversée et la demande est soutenue", a expliqué le responsable. A bord, notamment, du champagne, du cognac et de la confiture. Six autres navires du même type ont déjà été commandés aux chantiers Piriou de Concarneau (Finistère), l'ensemble de la flotte devant être opérationnelle d'ici 2027.

Fondé en 2011, TOWT est aujourd'hui le premier transporteur français de marchandises à la voile. Selon la compagnie, les émissions de dioxyde de carbone de ses navires sont inférieures d'environ 90% à celles d'un porte-conteneurs traditionnel. Ce premier voyage aura été "un peu compliqué", a concédé le capitaine, Hadrien Busson. "Nous améliorons le positionnement des voiles", a-t-il expliqué.

Énergie gratuite et largement disponible, le vent est déjà utilisé par une quarantaine de gros cargos dans le monde, selon l'International Windship Association. Une goutte d'eau dans une flotte mondiale qui compte plus de 105.000 navires de plus de 100 tonnes.

D'autant que la voile n'est aujourd'hui utilisée que comme force d'appoint, permettant des économies en carburant qui dépassent rarement les 20%, selon le système utilisé (rotors, aile rigide, kite). Anemos va maintenant rallier Santa-Marta, en Colombie, avant de revenir au Havre, les cales pleines.

Environ une douzaine d'aller-retours sont prévus chaque année au départ du Havre.