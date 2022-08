Transport aérien : le PDG de Ryanair annonce la fin des billets à 10 euros

Michael O'Leary justifie cette décision par la hausse du coût du kérosène. Selon lui, les billets avec des tarifs promotionnels vraiment bon marché ne seront plus vendus dans les prochaines années.

Un tournant pour l'aérien. Dans une interview donnée à la BBC , mercredi 10 août, son patron Michael O'Leary a annoncé que le prix moyen de sa compagnie va augmenter de 10 euros , passant de 40 euros à 50 euros, pour faire face à la hausse du coût du kérosène.

"Nos tarifs promotionnels vraiment bon marché - les tarifs à un euro, les tarifs à 0,99 euro, même les tarifs à 9,99 euros - je pense que vous ne verrez pas ces tarifs au cours des prochaines années" a tranché le PDG de la compagnie.

"Nous pensons que les gens continueront à voler"

D'après lui, cela n'aura pas de conséquences sur la fréquentation des vols. "Nous pensons que les gens continueront à voler fréquemment. Mais je pense qu'ils vont devenir beaucoup plus sensibles aux prix ", a-t-il poursuivi, estimant que les voyageurs choisiront donc des compagnies low-costs plutôt que des compagnies traditionnelles.

Le groupe irlandais s'est imposé en Europe grâce à des prix très bas pour des voyages relativement courts. Ryanair a entrainé la naissance dans son sillage de nombreuses compagnies low-cost (Easy Jet, Wizz Air…). Après une pandémie désastreuse pour le monde aérien, le trafic a repris de plus belle, permettant à Ryanair de retrouver un résultat positif de 170 millions d'euros après impôts contre une perte nette de 273 millions un an plus tôt.