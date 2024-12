Transport aérien: Korean Air rachète Asiana pour 1 milliard de dollars

La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a annoncé le 12 décembre 2024 avoir acquis une participation majoritaire dans sa concurrente et compatriote Asiana Airlines pour l'équivalent de 1,05 milliard de dollars ( AFP / PASCAL PAVANI )

La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a annoncé jeudi avoir acquis une participation majoritaire dans sa concurrente Asiana Airlines, également sud-coréenne, pour l'équivalent de 1,05 milliard de dollars.

En rachetant 63,88% des parts d'Asiana pour 1,5 milliard de wons, Korean Air en prend le contrôle et la transformera en filiale: cette "étape stratégique" lui permettra "de renforcer sa compétitivité (...) et d'étendre la portée de son réseau mondial", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon l'agence financière Bloomberg, ce rapprochement donnera naissance au deuxième plus gros transporteur aérien d'Asie en termes de capacités après Singapore Air, et le placera au 10e rang mondial.

Korean Air exploite actuellement une flotte de 158 appareils, employant plus de 20.000 personnes et desservant 115 villes dans 40 pays. Créée en 1988, Asiana, elle, dessert 53 destinations dans 22 pays, et assure des services de fret vers une douzaine de pays.

La Commission européenne, puissant gendarme de la concurrence dans l'UE, avait exprimé l'an dernier ses réserves sur l'opération, redoutant que ce rapprochement des deux compagnies ne restreigne la concurrence sur les liaisons entre l'Europe et la Corée du Sud, notamment dans les services de fret.

Finalement, Bruxelles a accordé son feu vert en février dernier, à la condition que Korean Air se sépare des activités mondiales de fret d'Asiana pour éviter une trop forte concentration sur ce créneau.

Korean Air est par ailleurs sommée par l'UE de mettre à disposition d'un autre concurrent sud-coréen, la compagnie T'way Air, les "actifs nécessaires" pour lancer des liaisons avec Barcelone, Francfort, Paris et Rome, afin de maintenir une alternative sur ces itinéraires.

Asiana Airlines réunira ses actionnaires en janvier pour élire le nouveau conseil d'administration désigné par Korean Air, désormais sa société mère.

Asiana a assuré jeudi qu'il n'y aurait pas de restructuration des effectifs à la suite de l'acquisition, les employés dont les fonctions se chevauchent étant "réaffectés au sein de l'organisation".

Avant la fusion, Korean Air avait signé en mars un accord de 13,7 milliards de dollars avec l'avionneur américain Airbus pour l'achat de 33 appareils de la série A350 afin de renforcer sa flotte à long terme.