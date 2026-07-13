Transition énergétique : feu vert de l'UE à un soutien de la France à l'éolien en mer s'élevant jusqu'à 63 milliards d'euros pendant 25 ans

( AFP / LOU BENOIST )

"La Commission continuera d'aider les Etats membres à atteindre nos objectifs climatiques communs", a réagi Teresa Ribera, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la transition écologique.

De quoi permettre d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Ce lundi 13 juillet, la Commission européenne a approuvé un soutien de l'Etat français à l'éolien en mer, qui pourra s'élever jusqu'à 63 milliards d'euros pendant 25 ans.

Bruxelles a estimé que ce dispositif ne contrevenait pas aux règles de la concurrence dans l'Union européenne et qu'il "était nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone". L'Etat français soutiendra la construction et l'exploitation de onze parcs éoliens en mer situés en mer du Nord, dans l'Atlantique et en Méditerranée. Ces installations devraient représenter une capacité totale pouvant atteindre 11,1 gigawatts (GW) et produire jusqu'à 47,8 TWh d'électricité renouvelable par an, soit environ 10,6% de la consommation annuelle d'électricité en France.

Objectif en 2050 : atteindre 45 gigawatts de capacités installées, contre 2 GW actuellement

L'aide de l'Etat français prendra la forme d'une prime variable dans le cadre d'un contrat pour différence, qui garantit aux producteurs d'électricité un prix de vente de référence stable quel que soit le prix du marché. L'Etat devra leur apporter des compensations quand les prix de l'électricité sont trop bas. A l'inverse, les bénéficiaires devront reverser de l'argent à l'Etat quand le prix du marché est supérieur au prix de référence. "La décision d'aujourd'hui ouvre la voie au régime français de soutien à l'éolien en mer. La France poursuivra ses efforts vers un système énergétique totalement décarboné, et la Commission continuera d'aider les Etats membres à atteindre nos objectifs climatiques communs", a réagi Teresa Ribera, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la transition écologique.

A l'horizon 2050, la France s'est fixée pour objectif d'atteindre 45 gigawatts de capacités installées, contre 2 GW actuellement. Le pays veut poursuivre le développement de la filière, qui a marqué le pas en 2025.