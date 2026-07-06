Transition écologique: Leclerc va investir 2,3 milliards d'euros d'ici 2030

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Michel-Edouard Leclerc a annoncé lundi 2,3 milliards d'euros d'investissements d'ici 2030 dans les magasins de la coopérative, estimant que les entreprises ont "une responsabilité" dans la transition écologique.

"Il faut aujourd'hui qu'on adapte nos entreprises, notre offre", a déclaré le président du comité stratégique des centres E. Leclerc sur BFMTV/RMC.

"On va investir près de 2,3 milliards (d'euros) d'ici 2030 dans la lutte anti-gaspi, dans des nouvelles machines de réfrigération, dans la géothermie, dans des poses de panneaux solaires, on veut devenir quasi autonome sur le plan de l'électricité, on veut une électricité propre", a-t-il dit.

Michel-Edouard Leclerc a ajouté lancer "la bataille à partir de cette semaine de l’électricité la moins chère pour les recharges électriques, on croit en l'électrique on croit aussi aux alternatives".

"Il y a une responsabilité des entreprises", selon lui, "nous avons un bilan carbone de 70 millions de tonnes d'émissions carbone, il faut diminuer de moitié cette émission d'ici 2035".

Pour que le public puisse aussi choisir "d'acheter les produits qui ne soient pas trop carbonés, on l'affiche partout" sur le textile, les marques distributeur et "même les voyages", a-t-il ajouté.