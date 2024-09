Transavia vise 12 avions de plus à l'été 2025

( ANP / ROB ENGELAAR )

Transavia France a l'intention de faire croître sa flotte de 12 avions d'ici à l'été 2025 pour un total de 87 appareils, misant surtout sur un renforcement de ses destinations existantes, a annoncé mardi la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM.

"On va continuer sur notre trajectoire de croissance en 2025 (...) avec des taux de l'ordre de 15%" comme entre 2023 et 2024, a déclaré à l'AFP le directeur général adjoint commercial et marketing, Nicolas Henin.

La compagnie au logo vert et blanc, fer de lance de la stratégie d'Air France-KLM sur le moyen-courrier comme le réseau intérieur français, aura ainsi doublé sa flotte en cinq ans.

La croissance promise l'année prochaine sera rendue possible par de nouveaux Airbus A320neo. Ces modèles, dont le premier est entré en service début 2024 chez Transavia, doivent graduellement se substituer d'ici à la fin de la décennie aux Boeing 737 d'ancienne génération qui composent encore la majorité de la flotte du transporteur.

"On en a 5 aujourd'hui, on en aura 19 l'année prochaine", a précisé M. Henin à l'occasion du salon professionnel du tourisme IFTM Top Resa de Paris.

Ces appareils, censés consommer 15% de kérosène en moins et être deux fois moins bruyants que leurs prédécesseurs, sont également dotés d'une autonomie légèrement supérieure.

"On propose à peu près 120 destinations, donc c'est difficile d'aller en chercher beaucoup plus" avec des moyen-courriers, a remarqué le responsable. La capitale de Géorgie, Tbilissi, sera la principale nouveauté de 2025. Pour le reste, Transavia va surtout "renforcer le réseau existant vers les capitales" européennes et du bassin méditerranéen.

En attendant, comme l'ensemble du secteur aérien français, Transavia a connu un début d'été 2024 "mitigé" en raison d'une activité moins forte pendant les Jeux olympiques, a confirmé M. Henin.

"Le mois de juillet n'a pas été exceptionnel, on a rempli (les avions) un petit peu moins bien que l'année dernière. Le trafic a quand même augmenté puisque notre offre était en hausse", a-t-il détaillé.

"En revanche le mois d'août a été très bon, avec un vrai effet de rattrapage", a-t-il assuré. Sur l'ensemble de l'été, "le résultat a été meilleur que ce qu'on avait imaginé", beaucoup de voyageurs ayant réservé très tard.

Pour les mois à venir, "le dynamisme de réservation est très important sur septembre et semble continuer sur octobre et novembre", a ajouté M. Henin.