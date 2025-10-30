 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Traitement contre l'obésité: Novo Nordisk soumet une contre-offre sur Metsera, convoité par Pfizer
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 12:09

Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé jeudi soumettre une offre de rachat de la biotech américaine Metsera, spécialisée dans les traitements contre l'obésité, d'au moins 6 milliards de dollars, surenchérissant ainsi sur celle de l'américain Pfizer.

( AFP / SERGEI GAPON )

( AFP / SERGEI GAPON )

Cette offre non sollicitée est actuellement examinée par le conseil d'administration de Metsera, a précisé Novo Nordisk dans un communiqué.

Pfizer et Metsera avaient annoncé fin septembre un accord sur un rachat de la biotech américaine pour au moins 4,9 milliards de dollars, qui devait être finalisé en fin d'année.

Cette acquisition de Metsera "s'inscrirait dans la stratégie à long terme de Novo Nordisk visant à développer des médicaments innovants et différenciés et à traiter des millions de personnes supplémentaires souffrant d'obésité et de diabète, ainsi que des comorbidités associées", écrit le laboratoire danois.

Novo Nordisk propose 56,50 dollars par titre Metsera, contre 47,5 dollars pour Pfizer.

Le laboratoire danois s'engage en outre à payer jusqu'à 21,25 dollars supplémentaires par action en fonction du franchissement de certaines étapes pour les traitements en développement de Metsera. Pfizer propose 22,5 dollars pour ce complément.

Le titre Novo Nordisk reculait de 2,43% à 326,70 couronnes danoises à 11H45 locales.

Cette offre de Novo Nordisk intervient dans une période délicate pour le laboratoire danois, qui a récemment licencié 9.000 de ses employés et va renouveler la moitié de son conseil d'administration le 14 novembre, dont son président.

Le groupe spécialisé dans les traitements contre le diabète et l'obésité tente de redresser la barre face à sa perte de compétitivité sur son plus gros marché, les Etats-Unis où il est fortement concurrencé depuis la fin de l'année 2023,par son rival historique, l'américain Eli Lilly.

Fusions / Acquisitions

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:24 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite

  • Le ministère avait mis en avant des mouvements "illicites" d'animaux probablement à l'origine de la diffusion de la maladie hors de la Savoie et la Haute-Savoie. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )
    Dermatose: les exportations de jeunes bovins vont reprendre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:21 

    Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans ... Lire la suite

  • Le leader du parti D66 Rob Jetten célèbre le résultat des législatives au siège de la formation à Leiden le 29 octobre 2025 ( ANP / Robin Utrecht )
    Élections aux Pays-Bas: duel très serré entre l'extrême droite et le centre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:19 

    L'issue des élections législatives aux Pays-Bas était encore très incertaine jeudi, quelques milliers de voix seulement séparant le parti d'extrême droite de Geert Wilders et un parti centriste pro-européen. Après le décompte de 99,7 % des votes, le Parti de la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.10.2025 12:15 

    (Actualisé avec Nvidia, Starbucks, Chipotle, Restaurant Brands, Metsera, Eli Lilly, Biogen, Merck, Cigna, Mastercard, E-Bay et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank