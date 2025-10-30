Traitement contre l'obésité: Novo Nordisk soumet une contre-offre sur Metsera, convoité par Pfizer

Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé jeudi soumettre une offre de rachat de la biotech américaine Metsera, spécialisée dans les traitements contre l'obésité, d'au moins 6 milliards de dollars, surenchérissant ainsi sur celle de l'américain Pfizer.

( AFP / SERGEI GAPON )

Cette offre non sollicitée est actuellement examinée par le conseil d'administration de Metsera, a précisé Novo Nordisk dans un communiqué.

Pfizer et Metsera avaient annoncé fin septembre un accord sur un rachat de la biotech américaine pour au moins 4,9 milliards de dollars, qui devait être finalisé en fin d'année.

Cette acquisition de Metsera "s'inscrirait dans la stratégie à long terme de Novo Nordisk visant à développer des médicaments innovants et différenciés et à traiter des millions de personnes supplémentaires souffrant d'obésité et de diabète, ainsi que des comorbidités associées", écrit le laboratoire danois.

Novo Nordisk propose 56,50 dollars par titre Metsera, contre 47,5 dollars pour Pfizer.

Le laboratoire danois s'engage en outre à payer jusqu'à 21,25 dollars supplémentaires par action en fonction du franchissement de certaines étapes pour les traitements en développement de Metsera. Pfizer propose 22,5 dollars pour ce complément.

Le titre Novo Nordisk reculait de 2,43% à 326,70 couronnes danoises à 11H45 locales.

Cette offre de Novo Nordisk intervient dans une période délicate pour le laboratoire danois, qui a récemment licencié 9.000 de ses employés et va renouveler la moitié de son conseil d'administration le 14 novembre, dont son président.

Le groupe spécialisé dans les traitements contre le diabète et l'obésité tente de redresser la barre face à sa perte de compétitivité sur son plus gros marché, les Etats-Unis où il est fortement concurrencé depuis la fin de l'année 2023,par son rival historique, l'américain Eli Lilly.