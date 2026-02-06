Trafic de drogue, énergies propres... : l'UE annonce une coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie

Le président bolivien Rodrigo Paz au Panama le 28 janvier 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Depuis l'arrivée au pouvoir du président bolivien Rodrigo Paz en novembre dernier, les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont redevenues une priorité.

Une "nouvelle phase". Une délégation de l'Union européenne a annoncé un programme de coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie, jeudi 5 février à La Paz, au terme d'une visite de haut niveau. "J'espère que la Bolivie a constaté que l'Union européenne s'ouvre" au pays "dans cette nouvelle phase pour le peuple bolivien", a déclaré Pelayo Castro, directeur pour les Amériques du Service européen pour l'action extérieure, lors d'une conférence de presse.

Le porte-parole de la délégation a souligné qu'il s'agissait "d'une mission sans précédent de la part de l'Union européenne". La visite de cette délégation s'inscrit dans la politique d'ouverture commerciale et diplomatique du président bolivien Rodrigo Paz, arrivé au pouvoir en novembre dernier, mettant fin à 20 ans de gouvernements socialistes. Sous les administrations de ses prédécesseurs, Evo Morales (2006-2019) et de Luis Arce (2020-2025), la Bolivie a compté parmi ses principaux alliés la Chine, la Russie, Cuba et le Venezuela. Les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont désormais redevenues une priorité.

L'aide financière annoncée comprend 11 millions d'euros pour des mesures de conservation de l'environnement, de lutte contre le changement climatique et de promotion de cultures alternatives à la coca, à l'origine de la production de cocaïne. Environ trois millions d'euros seront également investis dans la lutte contre le trafic de drogue, et neuf autres millions dans le développement des énergies propres. Par ailleurs, la délégation a indiqué travailler avec la Banque européenne d'investissement sur un projet d'environ 200 millions d'euros pour la construction de centrales solaires.