TPE/PME : les salaires ont augmenté de 3,1% au premier semestre 2022

Selon une étude, la hausse moyenne des salaires non-cadres a été plus forte que celles des cadres dans les TPE/PME au premier semestre 2022. Ce qui n'est pas courant, soulignent les auteurs de ce baromètre.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Selon un baromètre publié mercredi 15 novembre, les salaires dans les PME et les très petites entreprises (TPE) ont augmenté de 3,1% entre décembre 2021 et juin 2022. Ce niveau de hausse des salaires correspond à peu près à celui de l'inflation constatée au début de l'année 2022, mais la hausse des prix s'est, depuis, fortement accélérée, à 6,2% sur un an en octobre.

Fait notable, la hausse moyenne des salaires non-cadres, soit 3,14%, a été plus forte que celles des cadres, à 2,76% , relève les auteurs de cette étude menée par le cercle Perspectives, qui regroupe 17 cabinets d'expertise comptable, avec l'aide du cabinet d'études Init, sur plus de 430.000 bulletins de paie.

"Habituellement, c'est l'inverse" , explique à l'AFP Laurent Chapart, président du cercle Perspectives. "Traditionnellement dans les entreprises, on augmentait beaucoup plus les hauts salaires que les bas salaires", ajoute-t-il.

La restauration en tête des augmentations de salaires

L'étude a aussi révélé un taux d'augmentation légèrement plus fort pour les femmes (3,16%) que pour les hommes (3,05%) . Ce chiffre supérieur pourrait consituer un "potentiel rattrapage" au vu de l'écart salarial persistant entre les femmes et les hommes.

Selon le baromètre, certains secteurs en difficulté ont "consenti à davantage d'efforts pour attirer ou conserver des talents". On retrouve ainsi en tête des augmentations salariales le domaine de l'hébergement-restauration avec 5,23% de hausse durant le premier semestre 2022. Le secteur transport et entreposage le suit avec une augmentation salariale de 3,68%.

Les augmentations salariales les plus basses sont dans le domaine de l'enseignement (2,55%), et le secteur santé humaine et action sociale (2,4%).

L'Île-de-France grande dernière des hausses salariales

L'étude notifie également un "alignement progressif sur les salaires franciliens" dans les PME/TPE : "Sur toute la zone atlantique, il y a beaucoup d'entreprises de la restauration et de l'hôtellerie, ce qui doit contribuer mécaniquement" à une hausse plus forte des salaires dans ces régions, a expliqué Laurent Chapart.

Ainsi les PME/TPE des Hauts-de-France (3,23%), d'Auvergne-Rhône-Alpes (3,20%), des Pays de la Loire (3,22%), de Bretagne (3,17%) et de Nouvelle-Aquitaine (3,17%) enregistrent des hausses de salaires plus fortes que celles d'Ile-de-France (2,99%) .

En février 2023, le cercle Perspectives publiera une nouvelle étude sur la base du même échantillon. Celle-ci sera dédiée à prendre en compte les augmentations du début 2023, dans un contexte de conjoncture dégradée mais aussi de tensions persistantes sur le marché de l'emploi.