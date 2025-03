Toyota va lancer cinq nouvelles voitures électriques en Europe

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Toyota va lancer cinq nouveaux modèles à batterie en Europe d'ici la fin de l'année 2026, après avoir longtemps freiné sur la voiture électrique, a annoncé mercredi le géant japonais.

Le N°1 mondial de l'automobile compte couvrir l'essentiel du marché européen avec trois SUV.

Le petit "Urban Cruiser" et une version électrique de son moyen "CH-R+" viendront rejoindre fin 2025 une version actualisée de son premier modèle électrique, le "bZ4X".

Trois autres véhicules électriques suivront d'ici la fin 2026, a indiqué la marque lors d'une présentation à l'aéroport de Bruxelles (Belgique).

Lexus, la marque premium du groupe, doit aussi lancer de son côté trois voitures électriques en 2025, dont une nouvelle version du SUV "RZ".

Toyota enregistre de bons résultats sur le marché européen grâce à sa domination sur les modèles hybrides, dont les ventes explosent à mesure qu'elles remplacent les modèles à essence.

Parallèlement, le constructeur japonais s'est longtemps tenu en retrait des voitures électriques: elles ne devraient encore représenter que 10% de ses ventes en Europe en 2025, contre plus de 20% pour ses concurrents.

Alors que Toyota fabrique en Europe plus de 70% de ses véhicules vendus sur le continent, surtout des hybrides, tous ses véhicules électriques seront importés d'Asie en attendant que leurs ventes augmentent.

La voiture électrique "est pour l'instant un pilier mineur dans notre stratégie +multi-technologies+. Demain, ou au-delà de 2030, ce sera le plus grand pilier", a souligné le directeur général de Toyota Europe, Matt Harrison, dans une interview à l'AFP.

Ces modèles électriques arrivent "au moment parfait" pour Toyota, a souligné Matt Harrison. Face à des normes européennes renforcées, le constructeur était prêt à acheter des crédits d'émissions de CO2 à Tesla, mais la Commission européenne a annoncé le 3 mars que les constructeurs auraient finalement plus de flexibilité pour électrifier leurs ventes.

Le bZ4X, premier modèle électrique de la marque, a connu des débuts chaotiques en 2022 avec des problèmes de qualité, une autonomie limitée et des tarifs peu compétitifs. Mais Toyota a redressé la barre et baissé fortement ses prix, rencontrant notamment le succès sur le marché le plus électrifié du monde, en Norvège.

La nouvelle version du bz4X promet une batterie plus grande avec une meilleure autonomie (jusqu'à 573 km selon la marque) et une recharge plus rapide.