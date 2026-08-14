Rebondissement chez les gardiens du PSG

Dans un Zion, comme les jeunes. L’identité du deuxième gardien du PSG soulève encore des interrogations : qui d’Alessandro Longoni, Lucas Chevalier et Zion Suzuki l’occupera cette saison ? Jeune et successeur attitré de Renato Marin, parti au Portugal, le jeune italien de 18 piges part avec une longueur de retard. Selon L’Équipe , l’international français de 24 ans a demandé à sa direction de rester l’été dernier, pour tenter de s’imposer. Sauf que Zion Suzuki devrait débarquer à Paris. L’international japonais devrait probablement être acheté contre 35 millions d’euros. Un temps envoyé en prêt à Turin, il pourrait finalement demeurer à Paris toute la saison. Bref, le doute plane.

Deux options

Le canard sportif rapporte que Paris pourrait attendre les derniers jours du mercato pour statuer entre les deux promesses. Il s’agirait donc, d’un côté, de trouver une issue de sortie à Lucas Chevalier. De l’autre, finaliser le transfert de Zion Suzuki et éventuellement le prêter ailleurs, pour le sécuriser à l’avenir. La saison dernière, Gianluigi Donnarumma était parti à Manchester City en toute fin de mercato. Matveï Safonov, comme en témoigne sa titularisation en Supercoupe d’Europe, démarrera bien la saison comme titulaire.…

UL pour SOFOOT.com