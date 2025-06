Tous les Espoirs sont permis

L’équipe de France Espoirs commence son Euro ce mercredi soir face au Portugal. Même avec une liste marquée par de nombreux forfaits, les Bleuets de Gérald Baticle doivent réussir une belle compétition.

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » , s’apitoyait Alphonse de Lamartine. Deux cent cinq ans plus tard, Gérald Baticle, lui, ne compte plus les êtres qui lui manquent. Alors que ses Bleuets commencent leur Euro Espoirs ce mercredi soir face au Portugal, l’ancien entraîneur d’Angers SCO a dû, comme souvent, composer une liste dépourvue d’un paquet de ses cadres. Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery (PSG), Rayan Cherki (OL) et Malo Gusto (Chelsea) convoqués avec les A, Maghnès Akliouche (Monaco), Ayyoub Bouaddi (Lille), Eli Junior Kroupi (Lorient), Jérémy Jacquet et Arnaud Kalimuendo (Rennes) retenus par leurs clubs, Dilane Bakwa (Strasbourg), Hugo Ekitike (Francfort), Enzo Millot (Stuttgart) blessés, ne pourront donc pas disputer cette compétition, que la France n’a plus gagnée depuis 1988.

Des absents… et alors ?

Comme pour les Jeux olympiques l’an dernier, le sélectionneur fait face à la fermeté de certains clubs, qui préfèrent garder leurs joueurs potentiellement transférables bien au chaud, pour ne pas risquer qu’ils se blessent et perdent de la valeur, ou plus prosaïquement pour les utiliser lors de la Coupe du monde des clubs, qui débute ce week-end. « J’ai de l’incompréhension et de l’agacement » , soufflait Baticle en conférence de presse. « Les JO ont donné beaucoup d’émotions à tout le monde. […] Ça a donné un élan aux joueurs. […] On avait l’impression qu’avec toute cette ferveur, ça allait faire changer les mentalités » , regrettait-il. Les mentalités n’ont pas changé, et compter sur un groupe au complet relève du miracle. Mais ce n’est pas pour autant que le technicien baisse les bras. Déjà, parce que malgré cette cascade d’absents de marque, l’effectif reste très bon dans sa globalité, le vivier français étant merveilleux. Guillaume Restes (Toulouse) dans les buts, Castello Lukeba (RB Leipzig) et Quentin Merlin (OM) en défense, Andy Diouf (Lens) et Félix Lemaréchal (Strasbourg) au milieu, Mathys Tel (Tottenham) et Matthis Abline (Nantes) en attaque… le groupe bleuet est constitué de joueurs connaissant déjà bien les exigences du haut niveau.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com