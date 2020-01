Toulouse : une rallonge de 240 millions pour quatre stations de métro

Inaugurée en 1993, la ligne A du métro de Toulouse entrevoit enfin le bout du tunnel. Les rames du métro automatique ont encore cessé prématurément leur service à 20 h 30 pendant sept soirées en décembre. Un désagrément presque minime pour les 230 000 personnes qui l'empruntent quotidiennement, en comparaison avec cinq longues semaines d'interruption totale durant les étés 2017 et 2018.Ces arrêts à répétition ont été causés par les travaux d'extension de capacité de la ligne, qui pourra enfin recevoir des rames doubles de 52 mètres, le 10 janvier 2020. Initialement prévue mercredi 8 janvier, l'inauguration de « cette ligne XXL » a été reportée une nouvelle fois à cause d'un incendie dans un transformateur électrique qui a paralysé la circulation du métro en début de semaine. « Le chantier sera livré sans dérapage, ni budgétaire ni calendaire », se félicite Jean-Luc Moudenc. Mais la facture globale devrait dépasser les 180 millions prévus initialement, selon la chambre régionale des comptes d'Occitanie.Lire aussi Toulouse ? Jean-Luc Moudenc, l'équilibriste du CapitoleCe lourd chantier « de raccommodage » écorne au passage la réputation d'excellence des concepteurs du métro toulousain, pourtant applaudis à l'époque pour avoir livré la ligne en respectant le calendrier et le budget. Un « exploit » qu'il convient de relativiser. Les ingénieurs du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de...