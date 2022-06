Toulouse : pour profiter de la vitalité de l'aéronautique

La ville rose affiche une santé éclatante. (© DR)

Les prix progressent. Et la hausse devrait se poursuivre. Les quartiers à prospecter en fonction de votre budget.

En 2021, les professionnels envisageaient un ralentissement du marché toulousain en raison de la crise de la Covid.

N’en déplaise aux Cassandre, le marché de la ville rose affiche une santé éclatante. L'agglomération compte chaque année plus de nouveaux arrivants que de partants et les prix continuent leur progression. Si ces mois de crise n’ont pas impacté la bonne forme des transactions, ils ont néanmoins modifié les attentes des acheteurs et des investisseurs.

Les deux pièces sont très recherchés

À Toulouse, la hausse des prix n’a pas cessé malgré les événements, elle est juste moins accentuée que les années précédentes. «C’est un marché qui reste tendu, même s’il y a un petit peu moins d’acheteurs», constate-t-on dans les agences du réseau Foncia. Dans les jolies rues de l’hyper centre, les prix ont encore progressé de 5%. «Il y a peu de temps encore, avec 100.000 euros, vous pouviez vous offrir un studio.

Aujourd’hui, comptez plutôt 130.000 euros pour le même bien qui sera loué quelque 500 euros par mois», explique Laurent Colombel, conseiller immobilier du cabinet Bedin Immobilier. Dans le centre-ville, les petites surfaces sont plébiscitées par les étudiants, les jeunes salariés et les touristes. «Il n’y a pas assez d’offres pour satisfaire la demande, constate Éric Massat, gérant de Domicilium.

Les studios et les deux