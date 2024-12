information fournie par So Foot • 25/12/2024 à 21:09

Tottenham : Spurs sur la ville

Capable de mettre une taule à Manchester City ou Aston Villa comme de se ramasser à domicile face à Ipswich ou à Crystal Palace, le Tottenham d'Ange Postecoglou pointe à huit longueurs de la quatrième place, occupée par Notthingham Forest, que les Spurs défient ce jeudi (16h00). Un tournant pour éviter une deuxième partie de saison de crise.

Habiter à Manchester et être fan des Citizens ou des Red Devils n’accorde pas le monopole des haut-le-coeur. Plus au sud, à Londres, les aficionados de Tottenham ont, eux aussi, l’estomac bien retourné en cette fin d’année 2024. Rien à voir avec le pudding, même si le récent 6-3 encaissé face à Liverpool à la maison avait certainement un goût similaire en bouche. Il faut dire que leur dernier tour de manège contre Liverpool a été traumatisant : une défaite 3-6 à la maison, synonyme de 11 e place au classement de Premier League. Les fans de Tottenham le savaient déjà, mais depuis le début de saison, les buts pleuvent quand leur équipe fétiche joue. Que ce soit dans les cages adverses comme dans les leurs. Côté pile, cela donne de magnifiques succès face à des adversaires en manque de vitamines, à l’image de la lanterne rouge Southampton (5-0) ou encore du convalescent Manchester City de Pep Guardiola (4-0). Côté face en revanche, cette journée portes ouvertes permanente ne suffit pas face aux ténors actuels de la saison en cours. Liverpool l’a montré, le derby perdu face au Chelsea d’Enzo Maresca aussi (3-4). Un bilan logique pour la meilleure attaque du championnat (!) avec déjà 39 buts scorés, mais qui est aussi la onzième défense de l’élite anglaise. Et qui pose quelques questions.

Le caprice de l’Ange

Notamment celle du retour à une victoire finale, que ce soit en championnat, en Coupe ou en Coupe d’Europe, que Tottenham attend depuis… 2008. Depuis cette quatrième et dernière Coupe de la Ligue anglaise, les armoires à trophées ont simplement vu en leur sein la poussière s’accumuler. Conséquence : Ange Postecoglou se dirige comme l’immense majorité de ses prédécesseurs vers un zéro pointé en fin de saison. Sa conception du jeu a beau être alléchante, en Premier League, elle peut se montrer trop risquée. C’est ce que lui reprochait d’ailleurs Jamie Carragher, consultant sur Sky Sports, après la débâcle de Chelsea : « Ange a dit à quel point ils ont bien joué. Je ne peux pas imaginer qu’un entraîneur de Liverpool dise cela après avoir en

Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com