Tottenham et Richarlison se reprennent sur Burnley, première réussie pour Le Bris en Premier League
Le retour des multiplex, mais pas ceux avec des 0-0.
Pour son premier multiplex du samedi aprem 2025-2026, la Premier League s’est mise en mode diesel. Des premières périodes peu emballantes, avant que les trois rencontres de 16 heures n’offrent des déjà magnifiques spectacles. Tottenham a disputé son deuxième match de la semaine par une grosse victoire contre Burnley (3-0) . En tout début de match, l’arbitre Michael Oliver a sanctionné Martin Dúbravka parce qu’il gardait trop longtemps la balle dans ses mains. Tottenham a obtenu un corner dans la foulée, et a commencé sa domination. Une jolie reprise de Richarlison la concrétisait (1-0, 10 e ) .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
