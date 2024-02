TotalEnergies, un centenaire et de nouveaux résultats records

Pour TotalEnergies, 2024 est une année clé, à de nombreux titres. D'abord, l'entreprise va célébrer son centenaire : elle a été créée sous le nom de Compagnie française des pétroles par Raymond Poincaré, alors président du conseil de la IIIe République, et avait fait ses premiers pas en Irak. Mais il semble que TotalEnergies n'enchaînera pas les grandes cérémonies et les feux d'artifice. L'entreprise fera plutôt profil bas, prévoyant une série de célébrations « internes ».



Ensuite, son PDG, Patrick Pouyanné, devrait être reconduit sans grand suspense, au printemps prochain, pour un quatrième mandat à la tête de l'entreprise. « Un nouveau mandat sera soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Je suis fier d'avoir engagé la stratégie de transition du groupe. On a créé un troisième pilier dans l'électricité renouvelable à côté du pétrole et du gaz. On a investi 20 milliards… Notre rentabilité élevée est la preuve que l'on peut faire la transition et être rentables. Je souhaite continuer à mettre en œuvre cette stratégie », assure le dirigeant qui avait été nommé en 2015 à la suite du décès brutal de Christophe de Margerie.

Souriant, Patrick Pouyanné, veste tombée et chemise blanche, a rendu publics les résultats 2023 du groupe en visioconférence, en direct de Londres, mercredi 7 février, face à des journalistes installés dans