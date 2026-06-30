TotalEnergies "concentre" le plafonnement des carburants dans les stations rurales

Station service à Blois (Loir-et-Cher) le 14 octobre 2022. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

TotalEnergies a annoncé mardi avoir décidé de "concentrer" le plafonnement des prix des carburants dans ses stations rurales et sur les autoroutes pour les grands départs des congés estivaux, compte tenu de la baisse des prix après le protocole d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

"À l'approche des vacances d'été, TotalEnergies maintiendra, en juillet et en août, un plafonnement à 1,99 €/L sur l'essence et le diesel dans ses 1.200 stations-service situées en zones rurales. Cette mesure concernera également l'ensemble des stations d'autoroute de la Compagnie lors des week-ends de grands départs", a annoncé le géant pétro-gazier dans un communiqué.

Cette mesure, qui concerne donc un gros tiers des 3.300 stations que compte le groupe, s'explique par la volonté de soutenir des automobilistes "particulièrement dépendants de leur véhicule pour leurs déplacements quotidiens", de surcroît dans des zones où "la baisse des prix des carburants met généralement plus de temps à se répercuter".

"Ces stations-service ont constitué leurs stocks à des niveaux de prix plus élevés et, compte tenu d'une consommation plus faible, la baisse des cours met davantage de temps à se refléter dans les prix de vente des carburants", a précisé le groupe.

TotalEnergies prévoit également des prix plafonnés sur les stations d'autoroute pour les week-ends de grands départs des 4-5 juillet, 11 au 14 juillet, 1-2 août, 15-16 août et 29-30 août.

Le gazole et le SP95-E10 se vendaient mardi à 11H00 autour de 1,90 euro le litre en France et le SP98 à 2,00 euros le litre, selon un calcul AFP à partir des données gouvernementales.