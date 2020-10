Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total lance la cession de ses activités résine Reuters • 07/10/2020 à 13:41









TOTAL LANCE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS RÉSINE FRANCFORT (Reuters) - Total va céder ses activités résine dans le cadre de son plan stratégique qui prévoit de se séparer d'actifs non stratégiques pour accélérer sa transition vers les énergies renouvelables, a-t-on déclaré à Reuters de sources proches du dossier. Le groupe pétrolier français est conseillé par Credit Suisse pour cette opération, dont le montant est évalué à 500-600 millions d'euros, dette comprise. Total et Credit Suisse ont refusé de commenter ces informations. (Arno Schuetze, avec la contribution de Benjamin Mallet, version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

