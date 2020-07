Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total annonce la signature du financement du projet Mozambique LNG Reuters • 17/07/2020 à 20:28









TOTAL ANNONCE LA SIGNATURE DU FINANCEMENT DU PROJET MOZAMBIQUE LNG PARIS (Reuters) - Total a annoncé vendredi la signature de l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, qui représente un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d'euros). "Ce projet -- premier développement à terre d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays -- comprend le développement des champs de Golfinho et d'Atum, situés dans la concession Offshore Area 1, et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an", précise le groupe dans un communiqué. "Le projet, qui représente un investissement total post-FID de 20 milliards de dollars, sera financé à hauteur de 14,9 milliards par des prêts directs et des prêts garantis octroyés par 8 agences de crédit à l'exportation, par 19 banques commerciales et par la Banque africaine de développement", poursuit-t-il, ajoutant qu'il s'agit du plus grand financement de projet jamais réalisé en Afrique. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

