Top 10 : Comme Kvaratskhelia, j’ai joué en Ligue 1 avec un nom imprononçable

Khvicha Kvaratskhelia (dites : « Rouicha Kouaratsrelia ») pourrait jouer ses premières minutes en Ligue 1 samedi contre Reims, rejoignant la caste des joueurs du championnat de France dont personne ne sait vraiment prononcer le nom. L’occasion de rendre hommage à tous ces noms écorchés, mal prononcés ou, pire, transformés.

#10 – Billy Ketkeophomphone :

Seul et unique Laotien à avoir joué en Ligue 1 jusqu’à ce jour, l’attaquant a fait les beaux jours d’Angers lors de la saison 2015-2016, marquant 5 buts et délivrant 7 passes décisives. Billy n’avait pas le nom le plus facile à prononcer. Loin de là. Essayez de répéter Ketkeophomphone cinq fois de suite rapidement, et vous comprendrez. Un nom d’opérateur téléphonique qui peut déjà concurrencer les pubs de ses concurrents.

#9 – Kylian Mbappé

Même s’il a déjà mis au clair la prononciation de son nom, tout le monde a l’air de s’en foutre. C’est un peu comme le débat pain au chocolat ou chocolatine : on connaît tous la réponse, mais on préfère ne pas l’entendre. « Èm-bappé » , c’est donc faux. Le natif de Bondy a révélé que le M était presque muet, et que le nom tenait en deux syllabes : « Mbap » et « pé. » . Plus clair que son explication sur son surnom « Kyks » . …

Par Rayane Amarsy, seul nom simple à prononcer dans cet article pour SOFOOT.com