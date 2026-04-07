Tirs près du consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué et deux autres blessés

(Actualisé avec détails)

Un assaillant a été tué et deux autres ont été blessés lors d'un échange de tirs prolongé avec la police à l'extérieur de l'immeuble abritant le consulat israélien à Istanbul mardi, selon les autorités et des témoins de Reuters.

Des policiers ont dégainé leurs armes et se sont mis à couvert tandis que des coups de feu retentissaient pendant au moins dix minutes près d'un poste de sécurité permanent, au milieu des tours de verre du principal quartier financier de Turquie. Une personne couverte de sang a été aperçue sur les lieux.

Des images obtenues par Reuters montrent un assaillant présumé, vêtu d'un haut sombre et portant un sac à dos, se déplaçant entre des bus blancs de police et de sécurité en stationnement et tirant avec un fusil automatique et un pistolet. Un corps gisait sur la chaussée.

Aucun membre du personnel israélien ne se trouvait au consulat, qui occupe un étage de la tour de verre, au moment de l'attaque, ont déclaré les autorités turques et israéliennes.

L'ENVOYÉ AMÉRICAIN ÉVOQUE UNE CIBLE ISRAÉLIENNE

Les trois assaillants avaient des liens avec une organisation qui "exploite la religion", a déclaré le ministre turc de l'Intérieur, Mustafa Ciftci, sans en préciser le nom. Deux d'entre eux étaient frères et ils avaient voyagé dans une voiture de location en provenance de la ville d’Izmit, a-t-il ajouté.

Si les autorités turques n'ont pas précisé les motivations des assaillants, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, a déclaré sur X qu’il s'agissait d’une attaque visant le consulat israélien.

Les diplomates israéliens ont quitté le consulat peu après le début de la guerre entre le Hamas et Israël à la fin de 2023, un conflit qui a provoqué de vastes manifestations pro-palestiniennes devant le consulat et dans tout le pays, ainsi qu'un net refroidissement des relations diplomatiques entre la Turquie et Israël.

Deux policiers ont été légèrement blessés dans l'attaque, a déclaré le gouverneur d'Istanbul, Davut Gul, aux journalistes présents sur les lieux de la fusillade, survenue à proximité d’une autoroute majeure peu après la mi-journée.

TENSIONS DIPLOMATIQUES LIÉES À LA GUERRE À GAZA

La Turquie, critique virulente des opérations militaires israéliennes à Gaza, a rappelé son ambassadeur en Israël en novembre 2023, et les relations diplomatiques sont depuis largement gelées.

La même année, les diplomates israéliens ont quitté la Turquie pour des raisons de sécurité, notamment en raison des manifestations. Depuis, des policiers lourdement armés restent déployés dans une vaste zone autour du consulat.

(Reportage Emin Caliskan, Bulent Usta et Ece Toksabay, rédigé par Daren Butler, version française Benjamin Mallet et Elena Smirnova; édité par Sophie Louet)