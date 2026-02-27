TikTok revient en Albanie après l'interdiction imposée par le gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fatos Bytyci et Florion Goga

La plateforme de médias sociaux TikTok est de retour en Albanie après une interdiction d'un an qui a expiré ce mois-ci. Cette affaire illustre la complexité des interdictions dans une région politiquement fragmentée et soulève des questions sur la sécurité et la censure en ligne.

L'interdiction, imposée l'année dernière et ostensiblement liée à la mort d'un adolescent à la suite de brimades en ligne, a vu la plateforme de vidéos courtes TikTok, détenue par des Chinois, interdite à tous les utilisateurs. Le gouvernement affirme que TikTok a désormais suffisamment renforcé ses mesures de sécurité. Mais l'affaire est complexe dans un pays touché par des troubles liés à la corruption politique et où le parti au pouvoir en est à son quatrième mandat, du jamais vu. Les partis d'opposition accusent le gouvernement d'avoir tenté de les réduire au silence en interdisant la plateforme quelques semaines avant les élections législatives de l'année dernière.

Le gouvernement du premier ministre albanais Edi Rama a déclaré à Reuters que TikTok avait pris des mesures pour résoudre les problèmes soulevés et que l'interdiction avait contribué à faire pression sur la plateforme.

avec son comportement correct face à nos préoccupations, TikTok nous a confirmé l'expression "le diable n'est pas aussi noir qu'il en a l'air"", a déclaré le gouvernement dans un communiqué, ajoutant qu'il avait mis en place "des filtres importants pour la sécurité et la langue".

TikTok a refusé de commenter. Le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait "aucun lien" entre l'interdiction de TikTok et l'ingérence dans les élections et que le "seul objectif" était de protéger les enfants.

SÉCURITÉ EN LIGNE OU CENSURE?

TikTok a été suspendu en Albanie après qu'un garçon de 14 ans a été poignardé à mort par un camarade de classe, un crime qui, selon les médias locaux, s'est produit après que les deux se soient affrontés en ligne. À l'époque, TikTok a déclaré que le conflit n'avait pas eu lieu sur sa plateforme.

L'incident s'est produit quelques semaines avant des élections législatives cruciales.

"La fermeture de TikTok est certainement une manœuvre du gouvernement Rama pour manipuler l'opinion publique", a déclaré Edona Haklaj, du petit parti Shqiperia Behet, qui organise des manifestations quotidiennes devant le bureau de M. Rama depuis le début du mois de décembre. Elle n'a fourni aucune preuve concrète de cette affirmation.

L'Albanie a été marquée ces derniers mois par de violentes manifestations entre la police et le principal parti d'opposition, le Parti démocratique, qui exige la démission du gouvernement après que la vice-première ministre Belinda Balluku a été inculpée pour avoir manipulé des appels d'offres publics. Jeudi en fin de journée, Rama, au pouvoir depuis 2013, a limogé Balluku , bien que l'opposition ait promis de continuer à manifester samedi. Les militants craignent que l'interdiction de TikTok, même si elle est levée, ne soit utilisée pour justifier d'autres blocages dans un contexte de tensions croissantes.

"Cela créera un dangereux précédent", a déclaré Isa Myzyraj, président de l'Association des journalistes albanais. "N'importe quel gouvernement pourrait exploiter ce précédent pour bloquer d'autres réseaux sociaux, voire imposer une fermeture totale de l'internet

Brenton Benja, fondateur de Geek Room Albania, qui a suivi l'évolution de l'interdiction, a souligné que la mesure n'avait eu qu'un impact limité, les internautes ayant utilisé des VPN pour contourner les contrôles, ce qui témoigne du défi plus large que représente l'interdiction des médias sociaux pour des utilisateurs de plus en plus avertis sur le plan technologique.

Le gouvernement a également reconnu dans sa déclaration qu'une interdiction totale s'était avérée "impossible" en raison d'obstacles technologiques.

"Les 1,7 million d'Albanais dont nous savions qu'ils utilisaient TikTok au moment de sa fermeture ont continué à l'utiliser tout au long de l'année en se tournant vers des méthodes alternatives telles que les VPN", a déclaré M. Benja.