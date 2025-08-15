Thomas Frank et Richarlison prennent la défense de Mathys Tel, victimes d’insultes racistes

Encore des gens très intelligents…

Dans la foulée de son tir au but raté contre le PSG en Supercoupe d’Europe, Mathys Tel a été victime d’insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux . Une situation vivement dénoncée par son entraîneur Thomas Frank ce vendredi, à la veille de l’entrée en lice des Spurs en Premier League contre Burnley. « C’est évidemment terrible ce qui est arrivé à Mathys. « C’est quelqu’un de fort. J’espère qu’avec le soutien de sa famille, ses amis et le nôtre, il surmontera cette épreuve » , a affirmé le coach danois. Avant d’en appeler aux fans qui viendront soutenir l’équipe ce samedi : « Aucun véritable supporter du club ne fera jamais ça. Les vrais supporters que nous verrons demain (samedi) le soutiendront, c’est ce que j’attends d’eux. Dans les moments difficiles, il faut se serrer les coudes. Je m’attends à ce qu’ils lui réservent une très, très, très grosse ovation. » …

TB pour SOFOOT.com