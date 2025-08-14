Thomas Frank a la défaite joyeuse

C’est à la dignité dans la défaite qu’on reconnaît un coach de Tottenham.

Une défaite aux tirs au but alors que son équipe menait de deux buts à 5 minutes de la fin du temps réglementaire pour son premier match officiel à la tête des Spurs : check. Mais il en faudrait plus pour entamer l’enthousiasme de Thomas Frank. Le coach danois a dédramatisé la soirée , en conférence de presse, assurant que la Supercoupe d’Europe n’était pas un trophée si important et reconnaissant la supériorité du Paris Saint-Germain. « Faire 2-2 contre le PSG, c’est un résultat que l’on prend , a avoué l’ancien des Bees. On perd aux tirs au but, donc peut-être que l’on doit les travailler (rires). » …

RFP pour SOFOOT.com