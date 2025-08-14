 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thomas Frank a la défaite joyeuse
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 09:44

Thomas Frank a la défaite joyeuse

Thomas Frank a la défaite joyeuse

C’est à la dignité dans la défaite qu’on reconnaît un coach de Tottenham.

Une défaite aux tirs au but alors que son équipe menait de deux buts à 5 minutes de la fin du temps réglementaire pour son premier match officiel à la tête des Spurs : check. Mais il en faudrait plus pour entamer l’enthousiasme de Thomas Frank. Le coach danois a dédramatisé la soirée , en conférence de presse, assurant que la Supercoupe d’Europe n’était pas un trophée si important et reconnaissant la supériorité du Paris Saint-Germain. « Faire 2-2 contre le PSG, c’est un résultat que l’on prend , a avoué l’ancien des Bees. On perd aux tirs au but, donc peut-être que l’on doit les travailler (rires). »

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rayan Cherki a un nouveau numéro
    Rayan Cherki a un nouveau numéro
    information fournie par So Foot 14.08.2025 09:53 

    « Entrez votre code de carte bleue. » Grandiose à Lyon, exceptionnel contre l’Espagne en Ligue des nations, Rayan Cherki a tout pour faire battre nos petits cœurs. Déjà que le maillot noir de Manchester City était un petit bijou mais alors avec le flocage de Cherki ... Lire la suite

  • Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel
    Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel
    information fournie par So Foot 14.08.2025 09:47 

    Et ça continue encore et encore. Alors que Tottenham comptait deux buts d’avance à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Londoniens se sont finalement inclinés aux tirs au but après avoir vu Paris revenir au score dans le temps additionnel (2-2, 4-3 ... Lire la suite

  • Une banderole pour la paix déployée par l'UEFA
    Une banderole pour la paix déployée par l'UEFA
    information fournie par So Foot 14.08.2025 09:22 

    Le foot, c’est politique. Lors du protocole de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi à Udine, l’UEFA est sortie de son habituelle réserve pour adresser un message de paix . L’instance européenne, pointée du doigt pour sa tiédeur par Mohamed Salah lors de l’annonce ... Lire la suite

  • Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux
    Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux
    information fournie par So Foot 14.08.2025 08:57 

    Marquinhos régale encore. Pas dans le genre à se morfondre sur son sort, Marquinhos est ce qu’on appelle un chic type . Ses larmes auront ému bon nombre de Français en mai dernier, tellement cette Ligue des champions le fuyait depuis de longues années. Vainqueur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank