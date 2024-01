Thierry Desmarest, ancien patron de Total, est mort

C'était une figure de l'industrie française. Thierry Desmarest, qui a présidé la compagnie pétrolière de 1995 à 2010, puis par intérim en 2014, lors du décès de Christophe de Margerie, est mort à l'âge de 78 ans, a indiqué le groupe TotalEnergies, confirmant une information du Monde .

Pendant sa présidence, le groupe, qui s'appelait encore Total, est devenu l'un des principaux pétroliers mondiaux, notamment grâce à ses qualités tactiques. Désigné Stratège de l'année par La Tribune en 1998, puis Manager de l'année par le Nouvel Economiste en 1999, Thierry Desmarest réussit, sous son mandat, la fusion avec le belge Petrofina, puis l'OPA - hostile - sur le leader français, Elf Aquitaine.

Mais malgré ces succès retentissants, il avait vu son image entachée par une gestion de crise désastreuse, lors du naufrage de l'Erika en 1999. Il avait alors été perçu comme réagissant en froid technocrate face à l'émotion liée à la pollution des côtes bretonnes et vendéennes, minimisant la responsabilité de TotalFina et ne daignant pas se rendre sur place. Même scénario deux ans plus tard, quand il sous-estime l'ampleur de l'explosion dans l'usine chimique AZF de Toulouse, propriété d'une filiale de Total.

Thierry Desmarest a débuté sa carrière en 1971 à la direction des mines de Nouvelle-Calédonie, avant de rejoindre en 1975 les cabinets de Michel d'Ornano puis René Monory aux