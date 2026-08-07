Thaïlande-Un adolescent tue sept personnes avant de se suicider

(Actualisé avec révision officielle de huit à sept du nombre de personnes abattues par le tireur)

Un adolescent thaïlandais a tué vendredi au moins sept personnes, dont ses grands-parents, avant de se suicider dans le collège où s'est produite une partie de la fusillade, a fait savoir la police.

Les personnes tuées dans l'établissement scolaire étaient toutes des enseignants ou des membres du personnel, selon la police.

L'auteur des tirs, un élève âgé de 14 ans, a utilisé une arme appartenant à son grand-père et a tiré à au moins 26 reprises.

Des élèves ont fui le collège Debsirin Nonthaburi, situé au nord-ouest de Bangkok, tandis que les blessés étaient transportés vers des ambulances. Sur des photographies diffusées par des secouristes, une personne apparaît allongée sur un brancard à l'extérieur d'une ambulance, tandis qu'une autre reçoit des soins médicaux.

Un élève de 18 ans a raconté à Reuters avoir d'abord cru entendre des pétards ou quelqu'un frapper un objet.

"Je n'ai pas pensé tout de suite que c'était une arme à feu", a-t-il dit. "Il y a eu beaucoup de tirs (...). Puis le silence est revenu. Ensuite, ça a recommencé."

La police a relevé 23 blessés dans l'incident, dernier en date d'une série de fusillades très médiatisées survenues ces dernières années en Thaïlande, la deuxième commise dans un établissement scolaire depuis le début de l'année.

Kiatikhun Verapongpradith, un secouriste âgé de 47 ans, a raconté être arrivé sur les lieux alors que les tirs étaient toujours en cours. Son équipe a pris en charge des élèves blessés au dos, à la poitrine et aux bras. Les secouristes ont découvert un enseignant mort à l'étage supérieur du bâtiment scolaire, puis une enseignante blessée à la poitrine et au bras dans une autre salle.

36 MORTS EN 2022

Selon les autorités locales, l'établissement comptait environ 3.100 élèves et 147 enseignants au cours de l'année scolaire 2025.

"C'est terrible qu'une chose pareille se produise", a déclaré le Premier ministre Anutin Charnvirakul aux journalistes. "Je suis triste pour ceux qui sont morts et triste qu'une telle chose arrive dans notre pays."

La détention d'armes à feu et la violence armée sont relativement répandues en Thaïlande, qui a connu plusieurs fusillades meurtrières au cours des six dernières années, avec des enfants parmi les victimes.

La tuerie la plus meurtrière commise par un seul auteur dans l'histoire récente du pays remonte à 2022, lorsqu'un ancien policier a mené pendant trois heures une attaque à l'arme à feu et au couteau dans le nord-est de la Thaïlande, faisant 36 morts, dont 22 enfants poignardés pendant leur sommeil dans une garderie.

En juillet 2025, un homme armé a tué cinq personnes, dont des agents de sécurité et un vendeur, sur un marché de Bangkok avant de retourner l'arme contre lui-même. En février de cette année, une enseignante a été tuée dans la ville méridionale de Hat Yai lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans l'établissement où elle travaillait.

En 2020, un militaire a tué 29 personnes lors d'une fusillade à Nakhon Ratchasima. En 2023, un adolescent de 14 ans a utilisé une arme de poing modifiée pour tuer deux personnes et en blesser cinq autres dans un centre commercial de luxe à Bangkok.

Selon une estimation publiée en 2017 par le Small Arms Survey, la Thaïlande comptait environ 10,3 millions d'armes à feu détenues par des civils, soit près de 15 armes pour 100 habitants, de loin le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est.

(Chayut Setboonsarng, Panarat Thepgumpanat, Chalinee Thirasupa et Devjyot Ghoshal ; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)