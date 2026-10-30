Thaïlande : la peine de prison d’une figure des manifestations de 2020 allongée à plus de 34 ans

L'avocat Arnon Numpa à son arrivée devant un tribunal de Bangkok, le 26 septembre 2023 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La justice thaïlandaise a condamné vendredi un leader des manifestations de 2020 à deux ans de prison supplémentaires, a indiqué une organisation de défense des droits de l’homme, portant ainsi sa peine totale à plus de 34 ans.

Arnon Nampa, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, a été reconnu coupable d’un nouveau chef d’accusation de lèse-majesté, une loi stricte qui protège la famille royale thaïlandaise des critiques, mais qui, selon ses détracteurs, est utilisée pour faire taire la dissidence.

Arnon Nampa s’est fait connaître lors des manifestations menées par la jeunesse qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues en 2020, réclamant une réforme de la Constitution rédigée par l’armée et de la monarchie.

Âgé de 42 ans, il est incarcéré depuis 2023 pour plusieurs condamnations pour outrage à la royauté liées aux manifestations et à ses publications sur les réseaux sociaux.

Arnon Nampa et quatre autres personnes ont été condamnés à deux ans et huit mois de prison pour lèse-majesté, a indiqué l’association Thai Lawyers for Human Rights dans un message publié sur Facebook.

Krisadang Nutcharut, l’avocat représentant Arnon, a confirmé ce verdict à l’AFP, précisant que les chefs d’accusation découlaient d’une manifestation organisée en 2020 devant le siège de la Siam Commercial Bank.

Trois des cinq personnes condamnées vendredi purgeaient déjà des peines distinctes pour insulte à la royauté, a déclaré Krisadang, ajoutant que le total des peines d'Arnon Nampa s'élevait désormais à plus de 34 ans.

"Il est désormais clair que la loi est devenue un outil politique utilisé contre les opposants", a-t-il déclaré à l'AFP.

Arnon Nampa demandait une plus grande transparence concernant le transfert d'actions de la Siam Commercial Bank, la plus ancienne banque de Thaïlande, à partir du Bureau de la propriété de la Couronne, a expliqué Krisadang.

Le roi Vajiralongkorn est le principal actionnaire de SCBx, la société mère de la banque, avec une participation de 23,6 %, indique SCBx sur son site web.