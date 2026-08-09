Thaïlande-L'auteur de la fusillade avait regardé des contenus violents sur internet - police

par Panarat Thepgumpanat

L'adolescent thaïlandais de 14 ans à l'origine de la fusillade meurtrière dans une école près de Bangkok s'était vu confisquer un pistolet à air comprimé par un enseignant l'année dernière et avait regardé des contenus violents sur internet, a déclaré dimanche la police.

Alors que l'enquête se poursuit sur ce drame, survenu vendredi - au cours duquel cet adolescent a abattu ses grands-parents à leur domicile avant de tuer six autres personnes dans son établissement scolaire puis de retourner l'arme contre lui - la police a précisé que le jeune garçon s'était renseigné sur les réseaux sociaux pour apprendre à se servir d'une arme à feu.

"D'après les témoignages recueillis, l'auteur des faits avait commencé à s'intéresser à l'utilisation des armes à feu depuis un certain temps, soit environ un à deux ans", a déclaré aux journalistes Atthapol Anusit, commissaire adjoint du département de la police régionale 1.

Précisant que la police avait interrogé jusqu'à présent 17 témoins, il a ajouté qu'un couteau avait également été trouvé dans le sac du garçon et que, parmi d'autres éléments de preuve découverts sur les lieux du crime, figurent une arme à feu, des douilles vides et un ordinateur personnel.

"Après avoir examiné l'ordinateur, il a été constaté que l'enfant avait regardé des contenus violents sur les réseaux sociaux", a poursuivi le commissaire adjoint, tout en notant qu'il n'y avait pour l'instant aucune preuve qu'il se soit entraîné au tir.

Atthapol Anusit a précisé que le garçon vivait chez ses grands-parents depuis 12 ans, suite à la séparation de ses parents.

Le ministère de l'Éducation a de son côté annoncé qu'il élaborerait de nouveaux protocoles de sécurité au cours des trois prochains mois, notamment des dépistages en matière de santé mentale.

Vingt personnes ont également été blessées par l'adolescent, auteur de la pire fusillade de masse survenue en Thaïlande depuis 2022, ce qui a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu dans le pays, qui enregistre le taux de possession d'armes à feu le plus élevé parmi les nations d'Asie du Sud-Est.

(Panarat Thepgumpanat, Version française Benoit Van Overstraeten)