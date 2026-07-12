Thaïlande-Incendie meurtrier dans un bar à Bangkok, au moins 27 morts

Un incendie qui a ravagé un pub à Bangkok a fait au moins 27 morts, rapporte dimanche l' Associated Press, citant plusieurs responsables.
Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a déclaré que l'origine du sinistre faisait toujours l'objet d'une enquête, selon Associated Press.
Les circonstances précises n'étaient pas immédiatement établies, mais l'incendie se serait déclaré dans un établissement situé dans le quartier de Chatuchak, à Bangkok, selon Sky News.
(Reporting by Bipasha Dey in Bengaluru; Editing by Nia Williams)
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