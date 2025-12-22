Thaïlande et Cambodge vont discuter d’un cessez-le-feu, selon le ministre thaïlandais des Affaires étrangères

par Rozanna Latiff et Mandy Leong

Des responsables des ministères de la Défense thaïlandais et cambodgien se réuniront le 24 décembre pour discuter de la possibilité de reprendre le cessez-le-feu entre les deux pays, a déclaré lundi le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Sihasak Phuangketkeow, alors que les combats frontaliers sont entrés dans leur troisième semaine.

Les deux pays sont convenus d'organiser des discussions en utilisant leur Comité général des frontières, un mécanisme bilatéral, la Thaïlande proposant qu'elles aient lieu sur la frontière dans la province thaïlandaise de Chanthaburi, a-t-il précisé lors d'un point de presse à Kuala Lumpur.

Le ministère cambodgien de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La décision a été prise lundi lors d’une réunion spéciale à Kuala Lumpur des ministres des Affaires étrangères d’Asie du Sud-Est. Cette rencontre a marqué la première réunion en personne entre les deux gouvernements depuis la reprise des combats le 8 décembre.

Sihasak Phuangketkeow a indiqué que Bangkok souhaitait un "véritable cessez-le-feu" assorti d’un engagement ferme de la part du Cambodge et d’un plan de mise en œuvre détaillé, ajoutant que le déminage était nécessaire pour faire avancer le processus.

"Un cessez-le-feu ne peut pas être simplement déclaré, il doit faire l'objet d'une discussion", a-t-il ajouté.

DES COMBATS ACHARNÉS

Les combats qui se poursuivent depuis deux semaines ont causé la mort d’au moins 80 personnes et déplacé dans un premier temps plus d’un demi-million de personnes.

Le président américain Donald Trump, qui souhaite ouvertement recevoir le prix Nobel de la paix, avait mis fin aux brefs combats entre la Thaïlande et le Cambodge en juillet, utilisant les négociations commerciales comme moyen de pression. Ses efforts pour mettre un terme à la recrudescence des affrontements restent jusqu'à présent vains.

Chaque partie a accusé l'autre d'avoir déclenché les combats.

L'ampleur et l'intensité des derniers affrontements, qui s'étendent des zones forestières intérieures près de la frontière avec le Laos aux provinces côtières, sont sans précédent dans l'histoire récente.

(Rédigé par Rozanna Latiff, avec la contribution d'Ashley Tang et Mandy Leong à Kuala Lumpur et Chayut Setboonsarng et Panu Wongcha-um à Bangkok ; version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)