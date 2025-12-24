Thaïlande et Cambodge discutent de la reprise du cessez-le-feu

(Répétition technique)

Des responsables des ministères de la Défense thaïlandais et cambodgien ont entamé des pourparlers mercredi sur un possible cessez-le-feu alors que de violents affrontements frontaliers ont repris il y a deux semaine. Les deux pays voisins sont convenus lundi de reprendre les discussions lors d'une réunion spéciale à Kuala Lumpur des ministres des Affaires étrangères de l'Asean pour tenter de sauver une trêve, initialement négociée par la Malaisie, qui assure la présidence de l'Asean, et le président américain Donald Trump, après une précédente série d’affrontements en juillet.

Le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, le contre-amiral Surasant Kongsiri, a précisé que la réunion du Comité général des frontières, un mécanisme bilatéral, durerait trois jours et pourrait ouvrir la voie à un accord.

Les discussions se tiennent à un poste de contrôle situé à l'extrémité sud de la frontière commune longue de 817 km.

"Si la réunion (...) se déroule sans encombre et aboutit à un accord, une réunion entre les ministres de la Défense des deux pays aura lieu le 27 décembre", a indiqué Surasant Kongsiri aux journalistes.

La porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, Maly Socheata, a également confirmé le lancement des discussions mercredi.

Cette réunion constitue l’avancée la plus significative depuis la reprise des combats et fait suite à plusieurs tentatives distinctes et infructueuses de la Malaisie, de la Chine et des États-Unis pour amener les deux pays à la table des négociations.

Les combats qui se poursuivent depuis plus de deux semaines ont causé la mort d’au moins 86 personnes et déplacé dans un premier temps plus d’un demi-million de personnes.

(Rédigé par Panu Wongcha-um ; version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)