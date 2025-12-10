TGV M : pourquoi les nouvelles rames "révolutionnaires" du train à grande vitesse n'arriveront qu'à l'été 2026

La mise en service des TGV nouvelle génération était prévue pour le début de l'année à venir. SNCF Voyageurs déplore des contretemps industriels du côté d' Alstom .

Le lancement du TGV M était d'abord espéré pour les Jeux olympiques de 2024 (illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le déploiement des futures rames de TGV, commandées à 115 exemplaires en 2018 par la SNCF à Alstom, est reportée au 1er juillet sur l'axe Paris-Lyon-Marseille au lieu de "début 2026", a annoncé SNCF Voyageurs mercredi. Ce contretemps est dû à un "retard de livraison" des rames de la part du constructeur ferroviaire Alstom, a indiqué le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, et à des "délais d'homologation". Il porte à deux ans le retard total de mise en service de ce train, connu sous le nom d'Avelia chez Alstom et rebaptisé TGV M par la SNCF, qui devait initialement se lancer sur les rails français pour les Jeux Olympiques de 2024.

Le patron de SNCF Voyageurs "pas content", mais "d'ici quelques mois, on aura tout oublié"

Le constructeur "n'a pas produit de rames en quantité suffisante, nous en avons quatre en essai de pré-exploitation, et nous en aurons six en mai, ce qui nous permettra d'en lancer quatre en exploitation commerciale au 1er juillet", a ajouté M. Fanichet.

"Je ne suis pas content de ces retards, mais je suis sûr que d'ici quelques mois on aura tout oublié, tant son caractère est révolutionnaire", a-t-il relevé: il s'agit d'un train "modulaire" - on peut adapter le nombre de voitures 1re ou 2e classe au flux de voyageurs qu'on souhaite embarquer - "connecté", "économe" et "qui peut transporter 20% de plus de passagers qu'un TGV normal" a-t-il détaillé. SNCF Voyageurs, qui mène actuellement des essais de pré-exploitation, "a déposé mardi son dossier d'homologation" auprès des autorités de sécurité ferroviaire française et européenne, qui doivent lui délivrer une "autorisation de circulation commerciale". "Nous touchons au but", a ajouté M. Fanichet.