Tests médicaux: la biotech française Stilla rachetée pour plus de 200 M EUR

Un biologiste du laboratoire Bio-Rad travaille à la fabrication de kits de détection sérologique du COVID-19 qui ont été développés à Steenvoorde (nord de la France), le 23 juin 2020. ( AFP / DENIS CHARLET )

La start-up Stilla Technologies, biotech fondée en France qui développe notamment des kits de biopsie liquide, va être rachetée pour plus de 200 millions d'euros par le groupe américain Bio-Rad, ont annoncé lundi les participants à l'opération.

Stilla "va être rachetée par Bio-Rad Laboratories pour 225 millions de dollars", soit environ 214 millions d'euros, selon un communiqué commun publié par l'acquéreur, la start-up et le fonds Kurma qui possédait jusqu'alors cette dernière.

Il s'agit d'un montant minimum: jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires pourraient être inclus lorsque la transaction sera finalisée d'ici à septembre.

La biotech, créée en 2013 au sein de l'Ecole Polytechnique avant d'être acquise par Kurma, développe des tests d'analyse génétique qui ont notamment une vocation médicale.

Ces tests comprennent notamment des kits de biopsie liquide. Cette technique, considérée comme l'une des grandes avancées médicales des dernières années, permet de détecter un cancer par une simple prise de sang et non une biopsie classique, bien plus lourde à effectuer.