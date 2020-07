Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla fait mieux qu'attendu au 2e trimestre, l'action grimpe en après-Bourse Reuters • 22/07/2020 à 23:09









TESLA FAIT MIEUX QU'ATTENDU AU 2E TRIMESTRE, L'ACTION GRIMPE EN APRÈS-BOURSE (Reuters) - Tesla a fait part mercredi de résultats dans le vert pour le quatrième trimestre consécutif et a confirmé son objectif de vendre plus d'un demi-millions de véhicules au cours de l'année en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire. Ces chiffres du deuxième trimestre ont été jugés encourageants par les investisseurs, le titre du spécialiste de la voiture électrique haut-de-gamme s'adjugeant 4% en après-Bourse. Hors éléments exceptionnels, Tesla a fait part d'un bénéfice par action de 2,18 dollars par action. Le chiffre d'affaires a quant à lui diminué à 6,04 milliards de dollars contre 6,35 milliards un an auparavant, mais ce montant est bien supérieur aux 5,37 milliards de dollars que prédisaient les analystes, selon les données IBES de Refinitiv. (Akanksha Rana à Bengaluru et Tina Bellon à New York; version française Nicolas Delame)

