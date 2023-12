Terres rares : la Chine stoppe l'exportation de certaines technologies d'extraction et de traitement

Les pays occidentaux, notamment les États-Unis mais aussi l'Union européenne (UE) considèrent de plus en plus l'approvisionnement de ces métaux comme une question de sécurité nationale.

Disposant déjà des trois quarts de la production mondiale de terres rares, la Chine a indiqué jeudi 21 décembre qu'elle va stopper l'exportation d'une série de technologies liées notamment à l'extraction et au traitement de ces métaux stratégiques, ce qui pourrait potentiellement rendre plus difficile pour les autres pays de développer ce secteur crucial.

Les terres rares sont des métaux stratégiques, nécessaires par exemple à la fabrication de puces de smartphones, d'écrans LCD, d'équipements militaires ou d'éoliennes offshore.

La Chine est le poids lourd du secteur puisqu'elle contrôle aujourd'hui environ les trois quarts de la production de ces terres rares. Elle va désormais interdire l'exportation des "technologies d'extraction, de traitement et de fusion des terres rares", selon un long document publié jeudi par le ministère du Commerce.

La nouvelle réglementation n'a pas de conséquence sur les exportations de produits à base de terres rares eux-mêmes. Mais elle pourrait contrarier les efforts de développement de ce secteur en dehors de Chine.

Sécurité nationale

Contrairement à ce que laisse entendre leur dénomination, cet ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe sont relativement abondants. Mais leurs propriétés électromagnétiques particulièrement recherchées en font des "métaux stratégiques".

Les pays occidentaux, notamment les États-Unis mais aussi l'Union européenne (UE) considèrent de plus en plus l'approvisionnement de ces métaux comme une question de sécurité nationale, d'autant plus que la transition énergétique mondiale alimente les craintes de pénuries potentielles à l'avenir.

Outre les aimants permanents des éoliennes et des voitures électriques, certains des métaux rares entrent dans la composition des écrans de télévision, des drones ou encore des disques durs.