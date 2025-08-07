Composants: chute des bénéfices du Chinois SMIC au 2e trimestre

Siège de SMIC à Shanghai ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le principal fabricant de puces chinois, SMIC, a annoncé jeudi une baisse des bénéfices du deuxième trimestre alors que les tensions entre Pékin et Washington sur les technologies critiques menacent une fragile trêve commerciale.

La Chine a cherché à accroître son autosuffisance dans le domaine des semi-conducteurs, utilisés dans tous les secteurs, allant des téléviseurs et des voitures aux armes et aux superordinateurs.

Les États-Unis ont pris des mesures pour empêcher les entreprises chinoises d'accéder à leurs technologies avancées et ont renforcé les restrictions sur les exportations de puces de pointe et des équipements nécessaires à leur fabrication.

Ces restrictions ont visé Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), qui est cotée à Hong Kong et dans sa ville natale, Shanghai.

SMIC a rapporté dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong jeudi que le bénéfice du deuxième trimestre attribuable aux actionnaires de l'entreprise s'établissait à 132 millions de dollars, en baisse de 19,5% par rapport à la même période l'année dernière.

Ce repli intervient après que SMIC a vu son bénéfice augmenter de 161,9% d'une année sur l'autre au cours des trois premiers mois de 2025.

Les revenus du groupe au deuxième trimestre ont augmenté de 16,2% sur un an pour atteindre 2,2 milliards de dollars, mais ils sont en baisse de 1,7% par rapport au trimestre précédent.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé peu avant la publication de ces résultats une taxe de 100% sur les importations américaines de semi-conducteurs provenant des entreprises qui n'investissent pas aux États-Unis.

Plus de 84% des revenus de SMIC au cours du premier trimestre provenaient de clients en Chine, précisent les résultats.

L'entreprise a également déclaré qu'elle s'attend à une augmentation de ses revenus de 5% à 7% au cours du prochain trimestre par rapport au deuxième trimestre.